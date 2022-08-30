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【業績｜汽車經銷商】中升績後跌逾3%　半年少賺7%　新車銷量跌12%、不派息

股市 13:08 2022/08/30

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【業績｜汽車經銷商】中升半年少賺7%　新車銷量少12%、不派息

汽車經銷商龍頭中升 （00881） 公布，上半年收入按年減少1.5%至860.3億元（人民幣‧下同），溢利減少7.3%至34.3億元，不派息。期內，新車銷售收入為688.1億元，按年減少5.2%；售後服務及精品業務收入128.2億元，按年增長13.4%；二手車銷售收入43.96億元，按年增長25.5%。

中升績後跌3.6%，報39.85元。

上半年，集團新車銷量為242,280台，按年減少12.1%，其中豪華品牌新車銷量為143,857台，按年減少11.1%，佔總銷量的59.4%。另外，二手車交易量為65,606台，按年減少1.7%。另外，集團和傳統主機廠的電動化合作也在持續推進中，在深圳的雷克薩斯電氣化展廳已經投入營運，目前在深圳、青島等城市，集團的小鵬新車交付中心和商超店等已經投入運營。上半年集團電動車銷量實現增長54%。

經銷店總數增加至417家

集團經銷店總數增加至417家，其中包括261家豪華品牌 經銷店及156家中高端品牌經銷店，覆蓋全國25個省、直轄市及自治區，超過110個城市。

展望下半年，集團指，儘管國內疫情還存在著很多不確定性，但在政府積極的財政，貨幣等 經濟支持政策支持下，國內經濟和消費，預計平穩復甦。同時受益於政府對汽車消費的直接支持政策，汽車消費預計在下半年，特別是第四季度將持續復甦，領先豪華品牌的銷量也有望實現較高的增長。

相當文章：

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編輯：姚卓然

 

港股 業績公布 中升控股（00881） 汽車 電動車

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