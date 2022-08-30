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【英國王室】梅根爆哈里曾慨嘆婚後「失去了父親」又與曼德拉扯上關係

環球社會熱點 12:24 2022/08/30

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英國哈里王子與梅根婚後移居美國，逐漸淡出與王室聯繫。梅根最近接受紐約雜誌The Cut訪問，表示很高興能夠與老公哈里離開英國，但哈里曾私下慨嘆自己因此「失去了父親」。梅根又引述南非友人將她與已故南非領袖曼德拉相提並論。

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梅根（Meghan Markle）最近成為紐約雜誌The Cut封面人物，並接受雜誌專訪。梅根指兩人結婚後，已經擾亂傳統王室等級制度，於是決定離開英國，稱自己與哈里因此而高興。梅根透露，她與哈里在加州定居前，曾考慮加拿大、新西蘭或南非等國家，最終選擇落腳美國。

梅根亦透露哈里曾向她慨嘆，自己亦因此失去了父親，暗示丈夫與查理斯（Prince Charles）不再有密切聯繫。

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梅根又在專訪引述2019年與南非友人的對話，朋友將她與南非國父、前總統曼德拉（Nelson Mandela）相提並論，得知梅根嫁入傳統英國王室後，心情就像曼德拉從監獄獲釋時一樣。

她表示自從離開王室後，再也不用簽署限制言論的文件，但她選擇不公開詳述過往經歷是因為自己仍然在磨難中康復。

梅根亦在專訪放閃，透露她與哈里經常形影不離，形容兩人關係就像「鹽與胡椒」一樣互相倚賴。她大爆之所以購買價值1,465萬美元（約1.14億港元）蒙特西托（Montecito）沿海豪宅，是因為哈里覺得花園裡兩棵棕櫚樹「底部相連」，就像他們一樣。

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責任編輯：郭麗明

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