【業績︱內房】旭輝：涉及違約房企的合作僅佔個位數　半年核心淨利潤按年跌45.6%　不派中期息（第二版）

▲ 旭輝半年核心淨利潤按年跌45.6% 不派中期息

旭輝 （00884） 截至6月底止，半年純利按年跌79.7%至7.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤跌45.6%至18.2億元，核心淨利潤率跌3.1個百分點至6.1%。旭輝不派中期息，去年同期派10分。旭輝績後跌8.6%，收報2.35港元。

董事長林中表示，今年為房地產行業深度調整的一年，也是行業轉型的一年，由高速增長轉為平穩增長，即低負債、低風險及輕資產的發展模式，而且，民企放慢腳步，回歸理性。他預期，內房未來仍是全球最大的市場，屬中國經濟的支柱產業，是10萬億以上的市場，而民企仍有生存及發展空間，除了依靠自身幾十年累積的品牌口碑，未來也對市場反應更敏捷，並有更靈活的機制。

下半年可售貨值達2000億元

他指，行業觸底逐步恢復，料政府仍會推出支持政策，購房需求將會回升，認為傳統的「金九銀十」仍然存在。集團下半年可售貨值達2000億元，其中約85%位於一二綫城市，銷售更注重效率及效益，包括將在手貨值去化及動態調整銷售目標。

問及會否與AMC合作收購出險房企的項目，旭輝指，主要併購與集團有合作的項目，因為對成本、債務、銷售價格均比較清楚。至於其他，會視乎價格是否具吸引力，以及會否有或有負債，認為相關併購機會可不可求。

提到合作方的風險，管理層指，併表後權益負債159億元，較去年底下降22%，合作方的風險正在下降。集團現對合作方進行分類管理，主要與穩健的國企、民企及外資合作，例如恒基、置地等。同時，公司不會在合作項目上作超額擔保，經過排查，涉及違約房企的合作總量可控，比重在個位數，而且，企業出險及項目出險不同，部份項目仍處於正常的銷售過程，平均去化率超過45%，權益後貨值約200億元，佔總未售貨值為個位數。

上半年收入按年跌18.3%至297.2億元。上半年合同銷售金額為631.4億元，按年跌53.6%，合同銷售簽約回款率為約100%。集團毛利率維持20.7%。

下半年成交按年降幅呈現穩步收窄趨勢

截至6月底止，有息負債為1141億元，淨負債為829億元，淨負債對股本比率為78.5%，較去年底增加15.7個百分點，加權平均債務成本為4.9%，較去年底跌0.1個百分點，平均貸款年限為4.7年。手頭現金達312億元。

集團一年內到期的債務佔比約17%，到年底沒有剛性到期的債券。管理層表示，目標未來3至4年淨負債率降至50%，再下一個3至4年則降至30%。另外，隨行業回穩，相信債券市場出現的不合理價格會得到修復，集團可能將會騰出有限資金在市場上回購債券，雖然金額不會太多，因要把資金保留作業務發展，但有信心能100%回購到期的所有債券。

展望下半年，集團預期，得益於疫情受到階段性控制和政策持續發力的正面效應，整體供求仍有望穩步復蘇，預期下半年成交按年降幅也會呈現穩步收窄趨勢，但不同城市分化延續，核心一、二綫市場成交有望保持平穩。

土儲方面，截至6月底止，土地儲備總建築面積約4930萬平方米， 而集團應佔土地儲備建築面積約為2630萬平方米。

（第二版加入業績會內容）

更多【內房危機】消息

相關文章：

【內房危機】監管傳出手全額擔保示範內房發債、碧桂園龍湖旭輝上榜 內房股齊抽升（第三版）

【農行1288】農業銀行上半年按年多賺5.5% 內房不良貸款金額及不良率較去年底雙升

【解構︱AMC】內地資產管理面臨嚴重信貸損失風險 恐難成為內房「白武士」

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W

編輯：袁諾曦