【業績︱內房】旭輝績後跌逾6%　半年核心淨利潤按年跌45.6%　不派中期息

▲ 旭輝半年核心淨利潤按年跌45.6% 不派中期息

旭輝 （00884） 截至6月底止，半年純利按年跌79.7%至7.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤跌45.6%至18.2億元，核心淨利潤率跌3.1個百分點至6.1%。旭輝不派中期息，去年同期派10分。旭輝績後跌6.6%，現報2.4港元。

期內，收入按年跌18.3%至297.2億元。上半年合同銷售金額為631.4億元，按年跌53.6%，合同銷售簽約回款率為約100%。集團毛利率維持20.7%。

下半年成交按年降幅呈現穩步收窄趨勢

截至6月底止，淨負債為829億元，淨負債對股本比率為78.5%，較去年底增加15.7個百分點，加權平均債務成本為4.9%，較去年底跌0.1個百分點，平均貸款年限為4.7年。手頭現金達312億元。

展望下半年，集團預期，得益於疫情受到階段性控制和政策持續發力的正面效應，整體供求仍有望穩步復蘇，預期下半年成交按年降幅也會呈現穩步收窄趨勢，但不同城市分化延續，核心一、二綫市場成交有望保持平穩。

土儲方面，截至6月底止，土地儲備總建築面積約4930萬平方米， 而集團應佔土地儲備建築面積約為2630萬平方米。

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編輯：袁諾曦