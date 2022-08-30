【出前一丁母企】日清食品「見光死」午後急挫4%　受累原材料價颷半年純利減少3.5%、不派息　香港消費者囤積行為刺激港收入增11%

▲ 【出前一丁母企】日清食品受累原材料價颷半年純利減少3.5%、不派息 香港消費者囤積行為刺激港收入增11%

日清食品 （01475） 上半年純利減少3.5%至1.65億元，純利率降1.1個百分點至8.1%，盈利下跌主要由於原材料價格上漲及不存在去年同期因確認遞延稅項資產而導致的異常低的適用稅率；經調整EBITDA升8.4%至3.05億元。日清食品不派息。

日清食品午後急挫4.6%，報6.06元。

棕櫚油價格攀升至歷史高位

日清指，全球供應鏈系統中斷和大部分原材料的供需扭曲繼續於上半年帶來影響，而地緣政治的不確定性進一步惡化了主要原材料即小麥粉及棕櫚油的供需平衡，兩者價格於第一季度飆升，棕櫚油價格更攀升至歷史高位，加上印尼、印度等國實施了出口禁令，使第二季度的供需不平衡愈趨嚴重，加速主要原材料價格上漲。

香港業務方面，由於原材料價格飆升，加上第五波疫情造成的生產及物流中斷，抑制了香港強勁需求所帶動的增長勢頭，4月份公司對麵類產品進行中高個位數的價格調整，以部分應對生產成本及原材料成本上漲的壓力。

內地收入增加8.7%

香港業務收入增加11.4%至7.6億元，佔集團收入37.4%，主要原因為消費者的囤積行為刺激了即食麵及冷凍食品的強勁需求，但受累於第五波疫情期間的生產及物流成本高於正常水平，香港業務盈利減少5%至5000萬元。

內地業務方面，上半年收入增加8.7%至12.73億元，盈利增加14.1%至1.66億元，主要歸因於自然收益增長表現良好，加上期內所執行的價格調整。

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編輯：陳韻妍