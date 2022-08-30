  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜中信系】中信股份半年多賺13%　派息增33%至0.2元

股市 12:11 2022/08/30

分享：

分享：

【業績】中信股份半年多賺13%　派息增33%至0.2元

中信股份 （00267） 公布，上半年營業收入按年升11%至3,924億元，淨利潤按年升13%至500.5億元，並派發中期股息每股0.20元，按年多33%。

中信股份半日跌0.3%，報8.07元。

期內，集團綜合金融服務板塊錄得淨利潤305億元，按年增長5.1%。三月份，集團成功獲得首批金融控股公司牌照，中信金控正式成立並平穩起步。中信銀行的效益、質量、規模穩中有進，淨利潤同比增長12%，不良貸款量率繼續「雙降」，存貸款規模同步突破人民幣5萬億元大關。

另外，先進智造板塊錄得淨利潤4.1億元，按年增長20%。先進材料板塊錄得淨利潤93億元。中信泰富特鋼在市場需求疲軟的情況下，實現銷量768萬噸，再創歷史新高。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

相關文章：

【內銀業績】中信銀行上半年多賺12%　內房公司貸款不良率2.89%、較去年底降

【農行1288】農業銀行上半年按年多賺5.5%　內房不良貸款金額及不良率較去年底雙升

【內銀股】瑞銀料國有銀行今年錄中單位數利潤增長　提醒斷供潮或致整體行業利潤減13%

編輯：姚卓然

港股 金融服務 中信泰富 服務 中信股份（00267）

上一篇文章

【出前一丁母企】日清食品受累原材料價颷半年純利減少3.5%、不派息　香港消費者囤積行為刺激港收入增11%

下一篇文章

港股兩萬點攻防戰　恒指期結點收科　好友、淡友誰是最終贏家？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【美股期貨】道指期貨升68點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升68點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款