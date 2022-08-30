【業績｜中信系】中信股份午後轉升0.4%　半年多賺13%　派息增33%至0.2元

▲ 【業績】中信股份半年多賺13% 派息增33%至0.2元

中信股份 （00267） 公布，上半年營業收入按年升11%至3,924億元，淨利潤按年升13%至500.5億元，並派發中期股息每股0.20元，按年多33%。

中信股份半日跌0.3%，報8.07元，午後轉升0.4%，報8.12元。

期內，集團綜合金融服務板塊錄得淨利潤305億元，按年增長5.1%。三月份，集團成功獲得首批金融控股公司牌照，中信金控正式成立並平穩起步。中信銀行的效益、質量、規模穩中有進，淨利潤同比增長12%，不良貸款量率繼續「雙降」，存貸款規模同步突破人民幣5萬億元大關。

另外，先進智造板塊錄得淨利潤4.1億元，按年增長20%。先進材料板塊錄得淨利潤93億元。中信泰富特鋼在市場需求疲軟的情況下，實現銷量768萬噸，再創歷史新高。

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編輯：姚卓然

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