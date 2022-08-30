【獨角獸】胡潤全球獨角獸最新排行榜出爐　幣安、Shein首登前十　還有什麼新面孔？

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港股兩萬點攻防戰 恒指期結點收科 好友、淡友誰是最終贏家？
胡潤研究院公布，截至今年6月底的全球獨角獸排行榜。今年排名前十的獨角獸佔全球獨角獸企業總價值的17.6%，當中5家來自中國，3家來自美國，各一家來自英國和馬其他。而對比上一次公佈，是次前十獨角獸有一半都是新上榜。包括市傳籌備上市的快時尚跨境電商Shein、加密貨幣交易所Binance、騰訊 （00700） 有份持股的微眾銀行、京東 （09618） 旗下的京東科技等，均躋身前十。
此外，還有來自英國倫敦的金融科技公司Checkout.com亦登上全球獨角獸榜前十位。而對上一次登榜的Klarna、Canva、Instacart、Revolut和菜鳥網絡均退出前十。
|公司
|估值
|估值變化
|行業
|總部
|抖音
|13400
|-10050
|社交媒體
|北京
|SpaceX
|8400
|+1680
|航天
|洛杉磯
|螞蟻集團
|8000
|-2010
|金融科技
|杭州
|Stripe
|4100
|-2230
|金融科技
|舊金山
|Shein
|4000
|+2680
|電子商務
|廣州
|幣安Binance
|3000
|+2010
|區塊鏈
|馬其他
|Databricks
|2500
|0
|大數據
|舊金山
|微眾銀行
|2200
|+200
|金融科技
|深圳
|京東科技
|2000
|0
|數字科技
|北京
|Checkout.com
|1900
|+870
|金融科技
|倫敦
*估值單位均為億元人民幣
當中，抖音雖然估值下跌超過四成，但是仍然憑藉13400億人民幣穩守第一。而Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克創辦的SpaceX則超越阿里巴巴 （09988） 有份持股的螞蟻集團，成為全球第二大獨角獸。
另外，阿里巴巴 （09988） 是孵化最多獨角獸的公司，合共有5家，其次是吉利，孵化4家，京東、廣汽 （02238） 以及百度 （09888） 分別孵化3家。
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記者：梁安琪