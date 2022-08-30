【獨角獸】胡潤全球獨角獸最新排行榜出爐　幣安、Shein首登前十　還有什麼新面孔？

▲ 胡潤全球獨角獸最新排行榜出爐 幣安、Shein首登前十 還有什麼新面孔？

胡潤研究院公布，截至今年6月底的全球獨角獸排行榜。今年排名前十的獨角獸佔全球獨角獸企業總價值的17.6%，當中5家來自中國，3家來自美國，各一家來自英國和馬其他。而對比上一次公佈，是次前十獨角獸有一半都是新上榜。包括市傳籌備上市的快時尚跨境電商Shein、加密貨幣交易所Binance、騰訊 （00700） 有份持股的微眾銀行、京東 （09618） 旗下的京東科技等，均躋身前十。

此外，還有來自英國倫敦的金融科技公司Checkout.com亦登上全球獨角獸榜前十位。而對上一次登榜的Klarna、Canva、Instacart、Revolut和菜鳥網絡均退出前十。

胡潤百富《2022年中全球獨角獸榜》前十名

公司 估值 估值變化 行業 總部 抖音 13400 -10050 社交媒體 北京 SpaceX 8400 +1680 航天 洛杉磯 螞蟻集團 8000 -2010 金融科技 杭州 Stripe 4100 -2230 金融科技 舊金山 Shein 4000 +2680 電子商務 廣州 幣安Binance 3000 +2010 區塊鏈 馬其他 Databricks 2500 0 大數據 舊金山 微眾銀行 2200 +200 金融科技 深圳 京東科技 2000 0 數字科技 北京 Checkout.com 1900 +870 金融科技 倫敦

*估值單位均為億元人民幣

當中，抖音雖然估值下跌超過四成，但是仍然憑藉13400億人民幣穩守第一。而Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克創辦的SpaceX則超越阿里巴巴 （09988） 有份持股的螞蟻集團，成為全球第二大獨角獸。

另外，阿里巴巴 （09988） 是孵化最多獨角獸的公司，合共有5家，其次是吉利，孵化4家，京東、廣汽 （02238） 以及百度 （09888） 分別孵化3家。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

相關文章：【咖啡獨角獸】%Arabica 大中華營運商據報尋求3億美元融資

【香港創科股】本港初創上市後股價難逃「地心吸力」 市值暴跌連累失獨角獸地位 一文看清哪間初創跌幅最嚴重

記者：梁安琪