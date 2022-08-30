  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】被八卦同事詢問人工感冒犯 公開薪酬一定是職場禁忌？有打工仔力撐資訊透明對員工更有利

理財智慧 18:21 2022/08/30

分享：

分享：

同事之間彼此之間交換個人薪酬資訊，可說是職場忌諱之一，不少員工在新入職時，也會被HR或老闆特別提醒，避免向同事透露個人薪酬水平。有打工仔近日在Dcard工作討論區稱，上班首次出糧後即被某同事打聽個人薪金，例如當發現事主會孭牌子袋及外賣捨得畀貼士，便表面讚美事主「閒錢好多」，實則卻是希望旁敲側擊事主薪金。該同事後來更索性直接詢問事主人工多少，最後事主只得表示「同你差唔多啫」意圖將其敷衍過去。事主對此深感冒犯，不明白該同事到底是什麼心態，「唔通知道我比佢高人工就可以去爭取加人工，定係想心理平衡啲，原來有人比佢慘？」

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

該名同事的八卦行徑讓不少網友感到不屑，大都表示個人薪金與其何干，並紛紛獻計回應方法：「答佢啱啱好夠洗就得」、「笑笑口咁答 I earn 1k a month」、「如果你答『差唔多』都打發唔到佢，就最好講一個低啲嘅人工，跟住就話『你睇我好我睇你好啫』」。有網友就提議不妨「以己之道、還施彼身」：「佢問得咁直接，咪直接問返佢：你幾錢呀？點解咁想知呀？你做咗幾耐呀？舊年加幾錢人工呀？」

薪酬作為衡量員工能力的一項重要指標，假如出現同工不同酬的情況，難免影響低薪同事的工作士氣。而正所謂「沒有比較就沒有傷害」，這亦使得「薪酬保密制」得以成為職場潛規則。因此，不少網友堅守反對在職場間公開人工的原則：「千奇唔好講，講咗會無同事做」、「幾熟都好，點都會妒忌，憑咩會高人工過我，明明做嘅嘢一樣之類嘅想法」、「有比較係真嘅，但我又唔會妒忌，不過好似唔熟，唔講係好啲嘅，費事畀人講」。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

事實上，不少網友最擔心該同事會口多多，私下將事主的人工唱通天：「同佢講咁多嘢，佢會幫你扭曲完再唱到全公司都知」、「有同行問我收幾錢人工都唔敢講，好尷尬啲人會公開討論你份糧，跟住攞來講笑嗰啲」、「以佢個格，如果你高人工過佢，實會周圍唱衰你自己低人工過佢，又會話你出面有秘撈。」

相比「薪酬保密制」，不少網友則支持「薪酬透明化」，認為可令員工得知自己的真正市價，避免個人勞動成果慘遭剝削。「其實公開薪酬有好處，就係當知道人哋比自己高人工，就會去爭取加人工 。你可能而家唔覺，但做多幾年就係你要知市價，去幫自己爭取」、「個個都唔公開，自己好容易開低咗，我都會同同事交換人工」。

【延伸閱讀】【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌

【延伸閱讀】【職場熱話】求職者面試 把呢個技能寫入CV 被嘲「公司不是幼稚園」 卻獲網民一面倒力撐冇問題

有網友更表示，有研究指出公開薪酬其實是會令到員工整體的工資上升，皆因「資訊唔流通，啲老細可以壓榨員工」、「勞方隱瞞各自人工，都會搞到勞工被老闆資方剝削」、「職場上HR最怕你公開人工，因為大家會易咗同佢拗數」。另外有網友就分享開心經歷：「我成日都同新黎既Teammate交換人工資訊， 搞到老細都好頭㾗，成日請返黎唔夠一個月就走咗。我地知道咗新同事人工之後又會遞信搏加人工，利申今年都加咗有15%。」

【溫股知新】港股仍未跌夠   科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 網絡熱話 勞工權益

下一篇文章

【富豪排名】印度首富阿達尼躍升全球第三大富豪 僅次於馬斯克及貝索斯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
【物業冷知識】深夜到朋友家遇上大廈「結界」 消失的樓層原來有呢個用途
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款