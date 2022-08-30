【職場熱話】被八卦同事詢問人工感冒犯 公開薪酬一定是職場禁忌？有打工仔力撐資訊透明對員工更有利

同事之間彼此之間交換個人薪酬資訊，可說是職場忌諱之一，不少員工在新入職時，也會被HR或老闆特別提醒，避免向同事透露個人薪酬水平。有打工仔近日在Dcard工作討論區稱，上班首次出糧後即被某同事打聽個人薪金，例如當發現事主會孭牌子袋及外賣捨得畀貼士，便表面讚美事主「閒錢好多」，實則卻是希望旁敲側擊事主薪金。該同事後來更索性直接詢問事主人工多少，最後事主只得表示「同你差唔多啫」意圖將其敷衍過去。事主對此深感冒犯，不明白該同事到底是什麼心態，「唔通知道我比佢高人工就可以去爭取加人工，定係想心理平衡啲，原來有人比佢慘？」

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該名同事的八卦行徑讓不少網友感到不屑，大都表示個人薪金與其何干，並紛紛獻計回應方法：「答佢啱啱好夠洗就得」、「笑笑口咁答 I earn 1k a month」、「如果你答『差唔多』都打發唔到佢，就最好講一個低啲嘅人工，跟住就話『你睇我好我睇你好啫』」。有網友就提議不妨「以己之道、還施彼身」：「佢問得咁直接，咪直接問返佢：你幾錢呀？點解咁想知呀？你做咗幾耐呀？舊年加幾錢人工呀？」

薪酬作為衡量員工能力的一項重要指標，假如出現同工不同酬的情況，難免影響低薪同事的工作士氣。而正所謂「沒有比較就沒有傷害」，這亦使得「薪酬保密制」得以成為職場潛規則。因此，不少網友堅守反對在職場間公開人工的原則：「千奇唔好講，講咗會無同事做」、「幾熟都好，點都會妒忌，憑咩會高人工過我，明明做嘅嘢一樣之類嘅想法」、「有比較係真嘅，但我又唔會妒忌，不過好似唔熟，唔講係好啲嘅，費事畀人講」。

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事實上，不少網友最擔心該同事會口多多，私下將事主的人工唱通天：「同佢講咁多嘢，佢會幫你扭曲完再唱到全公司都知」、「有同行問我收幾錢人工都唔敢講，好尷尬啲人會公開討論你份糧，跟住攞來講笑嗰啲」、「以佢個格，如果你高人工過佢，實會周圍唱衰你自己低人工過佢，又會話你出面有秘撈。」

相比「薪酬保密制」，不少網友則支持「薪酬透明化」，認為可令員工得知自己的真正市價，避免個人勞動成果慘遭剝削。「其實公開薪酬有好處，就係當知道人哋比自己高人工，就會去爭取加人工 。你可能而家唔覺，但做多幾年就係你要知市價，去幫自己爭取」、「個個都唔公開，自己好容易開低咗，我都會同同事交換人工」。

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有網友更表示，有研究指出公開薪酬其實是會令到員工整體的工資上升，皆因「資訊唔流通，啲老細可以壓榨員工」、「勞方隱瞞各自人工，都會搞到勞工被老闆資方剝削」、「職場上HR最怕你公開人工，因為大家會易咗同佢拗數」。另外有網友就分享開心經歷：「我成日都同新黎既Teammate交換人工資訊， 搞到老細都好頭㾗，成日請返黎唔夠一個月就走咗。我地知道咗新同事人工之後又會遞信搏加人工，利申今年都加咗有15%。」

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責任編輯：嚴浩文