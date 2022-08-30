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【空氣污染】印度初創研「空氣淨化頭盔」　可過濾8成PM2.5污染物

科技 13:00 2022/08/30

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測試報告指出，「空氣淨化頭盔」能將室外環境中損害肺部的PM2.5污染物從每立方公尺43.1微克，減少至8.1微克。（Shellios Technolabs）

去年全球空氣污染最嚴重的50個城市中，印度就佔了35個，可見當地的環境相當惡劣。為應對即將到來的霧霾季節，印度政府與初創公司Shellios Technolabs合作，研發出一款「空氣淨化頭盔」，據悉可過濾8成PM2.5污染物。

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Shellios Technolabs創辦人Amit Pathak表示，這款「空氣淨化頭盔」搭載空氣淨化裝置，配備可替換濾網和電池供電的風扇，續航力長達6小時，並支援microUSB充電插槽。

測試報告指出，「空氣淨化頭盔」能將室外環境中損害肺部的PM2.5污染物從每立方公尺43.1微克，減少至8.1微克。價格方面，每個「空氣淨化頭盔」為4,500盧比（約440港元），是當地普通電單車頭盔的4倍價錢。

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Amit Pathak表示，為應對印度的嚴重空氣污染問題，人們雖然可在家中或辦公室裡使用空氣淨化機，但在馬路上的電單車司機就無法獲得任何保護措施。因此他想到研發這款「空氣淨化頭盔」，來保障司機的健康。

重1.5公斤   正研發輕量化版本

此外，由於「空氣淨化頭盔」重達1.5公斤，因此該公司正與大廠合作研發，預計未來數月內推出輕量化版本，以熱塑性材料取代玻璃纖維，從而降低製造成本。

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責任編輯：陳卓賢

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