【解碼｜比亞迪】高盛：次季每輛電動車帶來2.4萬元人幣自由現金流、冠絕中國車企　下半年3新車成重點　一文看清大行對比亞迪業績看法（不斷更新）

▲ 【解碼｜比亞迪】摩通：料下半年售100萬輛 末季月產20萬輛、冠絕中國車企 一文看清大行對比亞迪業績看法（不斷更新）

比亞迪 （01211） 公布上半年業績，期內營業額1506.07億元（人民幣，下同），純利35.95億元，按年增205.35%。本文將整合投資者對比亞迪業績的重點看法。

高盛：次季每輛電動車帶來2.4萬元人幣自由現金流 下半年3新車成重點

高盛指，第二季比亞迪經營現金流達313億元，及86億元自由現金流，即意味每輛電動車可帶來2.4萬元的自由現金流，並遠遠跑贏大多仍是虧錢的中國電動車企。另外，公司次季資本開支達227億元，較寧德時代（深：300750）的131億元多逾73%，因要將其刀片電池出貨予如Tesla（美：TSLA）、蔚來 （09866） 等其他車企。

下半年，高盛預料，D9、海豹、護衛艦07為重磅車款，MPV的D9售價為32.98萬至45.98萬，並自8月起訂單逾3萬張；海豹為中型房車，售價約20.98萬至28.68萬元，5月20日起訂單達11萬張；SUV的護衛艦07料售25萬元左右，予407元目標價，為「買入」評級，並為確信名單。

摩通：料下半年售100萬輛 末季產量達至20萬輛、冠絕中國車企

摩通表示，比亞迪上半年淨利潤達到業績預告區間上限，主要動力來自新能源車銷售次季創新高、產品組合更佳以提升毛利率、以及加價3至5%。該行認為，此勢頭將延續至下半年，下半年料銷量按半年增長58%至100萬輛，較上半年的60萬輛更多，並相信公司在第4季產量達至每月20萬輛，為中國電動車之冠。

該行預料比二迪全年銷售160萬輛，至2025年銷售360萬輛，年均複合增（CAGR）達22%。再者，公司下半年再推一輛新車，將更全面覆蓋不同車型，故列為首選之一，為「增持」評級，維持目標價410元。

瑞信：料銷量利潤再創新高 目標價升至400元

瑞信表示，比亞迪上半年淨利潤達到業績預告區間上限水平，並超出該行預期。淨利潤大幅上升受惠於車價上調，並且價格更高的「漢」車型在產品組合中貢獻更多，佔據了更大佔有率。由於第二季優於預期的利潤率和訂單積壓，上調公司盈利預測，將目標價由380元上調至400元，維持「跑贏大市」評級。

另外，受惠訂單以及零組件供應和生產的提升，瑞信預計比亞迪8月份預計汽車銷量達到約17萬輛，按年上漲150%，銷量將再創新高。同時，又預計三季度汽車銷量達到48萬輛，利潤料達50億元人民幣，創紀錄最高。

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編輯：姚卓然

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