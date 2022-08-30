馬斯克回應母親瞓車庫傳聞 聲稱已執靚

世界首富馬斯克一向對外宣揚自己的節儉生活，並聲稱已出售名下大部分不動產。馬斯克母親早前指，馬斯克對擁有財產不感興趣，更透露拜訪兒子時她需睡在車庫中，引來大量關注。馬斯克回應指，已提前作好準備。

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現年74歲的名模Maye Musk早前接受《泰晤士報》訪問時表示，馬斯克（Elon Musk）對擁有財產不感興趣，連她拜訪時都需睡在車庫中（sleep in the garage）。當時她亦表示接受安排，指火箭發射場附近不可能有豪宅。

馬斯克周日（28日）在社交平台Twitter上承認事實，但強調

我已好好執靚車庫。 Yes, but I’ve done a lot with the place！

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馬斯克同日亦在Twitter上表示，自從被傳媒拍攝到希臘渡假時的赤膊相片至今，已減磅逾20磅。馬斯克更指，他在朋友建議下定期斷食，感覺更加健康。他更推薦一款健身應用程式，指其效果非常好。

外界估計馬斯克資產淨值高達2,290億美元（約1.79萬億港元），他今年曾透露現居在一間價值5萬美元（約39萬港元）的組合屋中，房屋靠近他的旗下航天科技企業SpaceX 設施。他在4月時更指已售出名下所有房屋，借住朋友家中。

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責任編輯：李俊儀