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母稱探仔要訓車庫 馬斯克回應指已提前處理

環球社會熱點 11:23 2022/08/30

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世界首富馬斯克一向節儉，並已出售名下大部分不動產。馬斯克母親早前指，馬斯克對擁有財產不敢興趣，更透露她拜訪兒子時需睡在車庫中，引來大量關注。馬斯克回應指，已提前作好準備。

Twitter創辦人捲收購案官司 馬斯克向多爾西索取文件 【下一頁】

現年74歲的名模Maye Musk早前接受《泰晤士報》訪問時表示，馬斯克（Elon Musk）對擁有財產不感興趣，連她拜訪時都需睡在車庫中（sleep in the garage）。當時她亦表示接受安排指，不可能在火箭發射場附近擁有豪宅。

馬斯克周日（28日）在社交平台Twitter上承認事實，但強調

已為此對車庫做了大量處理。

Yes, but I’ve done a lot with the place！

馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查 【下一頁】

馬斯克同日亦在Twitter上表示，自從被傳媒拍攝到希臘渡假時的赤膊相片至今，已減磅逾20磅。馬斯克更指，他在朋友建議下定期斷食，感覺更加健康。他更推薦一款健身應用程式，指其效果非常好。

外界估計馬斯克資產淨值高達2,290億美元（約1.79萬億港元），他今年曾透露現居在一間價值5萬美元（約39萬港元）的組合屋中，該房屋靠近他的旗下航天科技企業SpaceX 設施。他在4月時更指已售出名下所有房屋，借住朋友家中。

責任編輯：李俊儀

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