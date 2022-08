母稱探仔要訓車庫 馬斯克回應指已提前處理

世界首富馬斯克一向節儉,並已出售名下大部分不動產。馬斯克母親早前指,馬斯克對擁有財產不敢興趣,更透露她拜訪兒子時需睡在車庫中,引來大量關注。馬斯克回應指,已提前作好準備。

現年74歲的名模Maye Musk早前接受《泰晤士報》訪問時表示,馬斯克(Elon Musk)對擁有財產不感興趣,連她拜訪時都需睡在車庫中(sleep in the garage)。當時她亦表示接受安排指,不可能在火箭發射場附近擁有豪宅。

馬斯克周日(28日)在社交平台Twitter上承認事實,但強調

已為此對車庫做了大量處理。

Yes, but I’ve done a lot with the place!