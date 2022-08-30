【中概股審計】美國SEC就審計協議設13條自問自答　中美解述現不同

▲ 美國SEC就審計協議設13條自問自答 中美解述現不同

中國和美國日前達成中國公司審計底稿的合作協議，美國證券交易委員會（SEC）就此發布了13條自問自答，而雙方就協議有不同表述。其中，SEC表示，不允許審計文件中有任何刪減，也可全權選擇檢查，但中證監則指，美方要查看審計文件要通過中方協助調取及提供，而且針對特定數據設置了專門的處理程序。

以下為SEC自問自答全文：

1）為何這些檢查及調查重要？

若外國發行人有意進入美國公開資本市，他們需要遵守美國的法律及要求，包括與會計、審計和審計檢查有關的內容及調查。不論發行人是本地或外地，投資者應該能夠相信這些數字。

2）協議是否必需？

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）及中國監管機構共同認為協議是必需的。而且，除非就允許 PCAOB對審計事務所檢查和審查的框架達成協議，否則PCAOB及SEC不願意讓PCAOB檢查員前往中國或香港 。

3）有協議是否代表滿足《外國公司問責法案》（HFCAA）？

不是，遵守協議才是最重要。如果PCAOB繼續被禁止向PCAOB註冊的中國大陸和香港的會計師事務所進行全面檢查和調查，約有200家中國公司將面臨交易禁令，以及可能從美國退市。

4）PCAOB是否有其他協議或標準作業程序（SOP），若有，有何不同？

PCAOB與世界各地的司法管轄區有20多項合作安排，即協議聲明。這個SOP是PCAOB的所有協議中最詳細、最具規範。

5）誰可選擇接受檢查和調查的審計事務所和業務？

PCAOB可全權酌情選擇進行檢查。PCAOB也可以選擇調查任何可能違反PCAOB標準、規則和相關聯邦證券法的審計公司及相關人員。

6）協議如何處理信息的刪減？

不允許刪減。

7）PCAOB可以看什麼材料？

PCAOB檢查員和調查員可以查看所有無經刪減的審計文件。SOP協議確實允許就個人身份信息在內的「受限數據」進行不公開或「僅查看」審查，正如PCAOB在其他司法管轄區就「受限數據」的做法一樣。 重要的是，根據協議，PCAOB可以保留其審查的任何審計信息，包括受限數據，以支持檢查結果和調查。

8）若中國當局認為敏感信息，協議將如何處理？

協議不允許基於任何原因而隱瞞或修改審計中包含的信息。

9）協議如何處理PCAOB執法證詞？

協議允許PCAOB出於調查目的提取在中國的會計師事務所人員的證詞調查。PCAOB調查人員將能夠直接詢問證人，並使用它自己的速記員創建官方的英文筆錄。

10）協議如何處理PCAOB與SEC共享文件？

根據協議，PCAOB可以按正常程序中向SEC傳輸信息。SEC可以將信息用於所有法定義務和日常用途。

11）如果只有部分中國審計師遵守HFCAA的要求，而其他人沒有，你會如何處理？

PCAOB根據HFCAA做出的決定，是一個管轄範圍內的決定，而不是特定於公司的決定。

PCAOB必須能夠訪問所有在其註冊的會計師事務所的審計文件，並選擇任何審計業務，而非僅能向部份會計師事務所或業務在中國及香港進行全面檢查及調查。

12）下一步的PCAOB檢查安排如何？

PCAOB將就檢查計劃通知審計公司，包括具體業務。 PCAOB檢查員將於9月中旬抵達香港，開始檢查工作。

13）下一步的PCAOB調查如何？

PCAOB已向在中國的審計公司發出文件請求，並向證人發出證詞通知。該等審計公司必須及時通過中證監向PCAOB提供所要求的文件，以便PCAOB檢查員可以對審計文件進行檢查，以及調查人員可以在香港訪問證人及收集證詞。

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編輯：袁諾曦