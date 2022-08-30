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【中國投資】逾半美企因擔心中國的清零防疫政策　押後甚至取消在華投資

Hot Talk 11:17 2022/08/30

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【中國經濟】逾半美企因擔心中國的清零防疫政策　押後甚至取消在華投資

內地疫情反覆，清零政策令多個城市先後封城，並相繼取消多項活動。美中貿易全國委員會（USCBC）一項調查顯示，內地嚴格的防疫措施，已取代中美關係，成為美國企業在華投資的最大憂慮，逾半美國企業因擔心中國的清零政策，因此押後甚至取消在華投資。

受累疫情、成都車展暫停舉辦【下一頁】

USCBC訪問117個會員企業，結果顯示，企業有可能再度因封城而被迫暫停營業，而且本土防疫控制影響消費者需求，並削弱營商環境的信心。雖然中國未有再大規模封城，但7月以來，不少內地城市，包括製造業重鎮及著名旅遊勝地，只要一發現疫情升溫，均再實施封關措施。

USCBC指，大部分受訪的企業影響，內地防疫政策造成的負面影響可避免，但44%指中國需要數年時間，才能重建營商信心。

24%美國企業將部分供應鏈移離中國

「持續緊張的中美關係，加上准入市場的重大壁壘，均令外資對華投資的悲觀情緒升至歷史新高，影響企業的供應鏈及未來投資的決定。」

過去1年，24%美國企業將部分供應鏈移離中國，較前一年高10個百分點，而對中國未來5年營商前景持樂觀取態的比例，亦大跌37個百分點至51%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

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編輯：陳韻妍

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