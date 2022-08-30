【NFT】Meta擴展NFT計畫　允許Facebook用戶發布數碼收藏品

▲ 除擴大展示數碼收藏品的範圍外，Meta還計畫為NFT帖文和數碼收藏品進行定制動畫。（法新社）

Meta在8月初向香港在內的100個國家及地區，開放Instagram的NFT（非同質化代幣）數碼收藏品功能。日前Meta將該功能擴展至Facebook，允許Facebook用戶發布NFT。

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Facebook及Instagram用戶可連接他們的數碼錢包，例如Rainbow、MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet和Dapper Wallet，並發布由以太坊、Polygon和Flow上鑄造的數碼收藏品。

Meta表示，現時Facebook和Instagram的用戶都可發布數碼收藏品，讓他們能夠將數碼錢包連接到任何一個應用程式，這將帶來更方便的分享途徑。

擬為NFT帖文製作動畫

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除擴大展示數碼收藏品的範圍外，Meta還計畫為NFT帖文和數碼收藏品進行定制動畫。Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前表示，Meta將通過Instagram Stories展示NFT，並使它們與Spark AR兼容。

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責任編輯：陳卓賢