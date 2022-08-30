【券商點睇】持續受益於油服景氣復甦 中海油服使用率提升

國泰君安表示，國際油價上半年維持高位，帶動上游油氣勘探開發的資本投入持續增加， 油服行業景氣度持續復蘇。得益於此，中海油服（02883）業績大幅增長， 上半年純利11億元（人民幣，下同），按年升37.6%。期內，鑽井平台使用率持續提升，各類鑽井平台作業8,017天，按年增1,439天或21.9%，鑽井平台日歷天使用率為77.4%，提升12.1個百分點。

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此外，公司油田技術服務營收大增，持續進行技術創新及市場開發，國內中標國內首個海上二氧化碳鹹水封存項目，並順利完成500MW 海上風電海纜交越段防護服務項目；海外方面，完成了美洲客戶多項技術服務作業， 並獲得東南亞客戶多項不同種類技術服務訂單。鑑於技術服務能力的增強及海內外市場的持續開拓，該行預計油田技術服務收入規模將進一步擴大，在手訂單將為業績增長提供一定支撐。

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該行又指，在國家「增儲上產」政策持續推進及國際油價均值上行的背景下，預計油服行業景氣度進一步復甦，中海油服將會持續受益。同時，看好公司的技術優勢及市場開拓能力，下半年公司業績增長前景可期，推薦買入。

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撰文：林衛