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【券商點睇】新型裝備業務增長強勁 中車時代芯片產綫滿產

股樓投資 11:48 2022/08/30

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基於新興業務增速超預期，伴隨軌交業務盈利、半導體產線良率及產能利用率提升，有望驅動淨利潤快速增長，開源證券將中車時代（03898）由2022至2024年歸母淨利潤預測由上調至25億元（人民幣，下同）、29億元和35億元，按年增速分別為26%、14%及21%，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

中車時代上半年收入65.27億元，上升23.2%，超出該行預期。其中，海工、工業變流和傳感器收入同比上升113%、119%及344%，大幅超出預期。期內，毛利率為34.1%，按年下降3.5個百分點，低於預期，或因低毛利率的新業務佔比擴大所致。上半年實現淨利潤8.7億元，按年上升25.3%，略高於此前盈利預告的8.4億元。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

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開源證券認為，疫情後國內軌交設備招投標逐步開展，下半年公司傳統軌交設備業務收入環比及同比均有望上升。新興裝備業務方面，二期IGBT芯片產綫已順利實現滿產，產綫良率有望從80%提升至90%以上，產品交付能力增強，確保IGBT收入以及新能源車電驅出貨量穩步提升。IGBT模塊2023至2024年訂單基本鎖定，積極布局新能源車SiC應用，該行預計2023年多個車型或將導入驗證、進入量產。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

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撰文：林衛

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時代電氣（03898） 港股 買入

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