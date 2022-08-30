【券商點睇】第二季收入調整後利潤大超預期 美團仲有咩增長點？

信達證券指，美團第二季收入和調整後淨利潤再次大超預期，證明公司在疫情影響下各業務仍有較強的增長動能和盈利潛力。展望第三季和下半年，美團的外賣業務訂單增速已經加速向20%的正常中樞增速恢復，而收入增速因補貼率下降和客單價提升，將比訂單量增速恢復更快。同時，由於單均收入增速仍將快於單均成本和費用增速，預計下半年外賣業務的每單經營利潤將高於去年同期。

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無論是增長層面還是利潤層面，該行認為美團外賣業務都展現出了超預期的強勁動能，有望在逆風環境中如期實現公司「外賣業務日單量峰值1億單，單均UE1塊錢」的中長期指引。到店業務的GTV恢復趨勢良好，部分打消了市場對競爭格局變化的擔憂，而收入增速雖然略低，但預計第三季能恢復至中雙位數水平，同時業務經營利潤率進一步提升。新業務繼續環比損虧減少，美團優選商業模型得到進一步優化，未來有望繼續實現規模穩健增長和單位經濟模型改進。

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信達證券認為，美團外賣、到店酒旅、閃購等「核心本地商業」業務增長動能和盈利能力持續強勁，優選等新業務發展趨勢良好，未來有望共同帶動公司整體實現穩健的收入增長和持續的利潤提升。公司現價對應2022年整體估值為4.3倍市銷率，處於過去2年較低分位。該行看好公司在外賣、到店酒旅業務領域穩固的競爭優勢和廣闊的行業空間，以及對新零售業務的積極探索，給予公司「買入」評級，2025年目標價維持434元。

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撰文：林衛