巴基斯坦三分一國土遭洪水淹沒 大量兒童罹難

巴基斯坦自6月起遭遇洪水侵襲，當地官員指出全國約三分之一的國土已遭洪水完全淹沒，形容情況為前所未有。巴基斯坦累計有超過1,100人死於水災，其中約三分之一罹難者為兒童。

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巴基斯坦今年夏天的降雨量創過往10年新高，當局將災情主因歸咎於氣候變化問題。

氣候部長雷曼（Sherry Rehman）周一（29日）表示，全國約三分之一的國土已遭洪水完全淹沒，形容當前災情超越了以往的任何界限。

她更表示國家目前出現一大片海洋，幾乎沒有乾旱土地可用於抽水，指目前出現令人難以想像的危機。

全國自6月以來最少有1,136人死於風災，截至周一的過去24小時内就有75人死亡，當局預計死亡人數仍會持續上升。

巴基斯坦政府預計，全國有三分之一遇難者為兒童。當局也估計全國超過3,300萬人口當中，有七分之一受洪水災情影響。

該國北部Swat Valley有大水破壞橋樑、公路及民居，數千名山區居民需要緊急撤離。但由於部分村莊交通因水災截斷，當局派出直升機協助救援，但仍有部分居民被困。

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當局也在全國各地設置多個臨時營地供災民暫住，但有災民不滿居住環境惡劣，指自己在此居住感到自尊受損。

巴基斯坦政府估計災後重建成本高於100億美元（約780億港元），已呼籲國際組織及友好國家提供財政援助。

據悉，巴基斯坦全國種植的棉花有近一半被洪水沖走，蔬果和稻田也受到嚴重破壞。巴基斯坦政府指，國際貨幣基金組織（IMF）未來一年恢復一筆價值約12億美元（約93.6億港元）的貸款，將有助重振經濟。

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責任編輯：鄭錦玲