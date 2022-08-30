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馮德萊恩承諾改革市場 歐盟將插手壓低電費

環球社會熱點 10:58 2022/08/30

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俄羅斯近期收緊出口歐洲的能源供應，多國能源費用隨之急升。歐盟委員會主席馮德萊恩承諾，歐盟計劃緊急干預歐盟電力市場，阻止價格繼續上升，並有意改革歐盟電力市場。

近4分1英國人冬天打算唔開暖氣 1成計劃借貸付能源費 【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（29日）在斯洛文尼亞出席論壇時表示，現時電費劇增某程度上揭露歐盟電力市場的限制，指當日發展電力市場基於全然不同目的及背景，現時已無法完成當時設計市場的目標。

馮德萊恩指歐盟正研究緊急干預及計劃改革電力市場，表明歐盟需要全新電力市場模式，能夠正常運作及帶領歐盟重回正軌。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，歐盟電力市場急需結構性改革，幫助價格快速下降。

捷克工業部長西凱拉（Jozef Sikela）同日表示，歐盟必需解決能源市場問題，歐盟層面的解決方法是現時各國最佳方法。其他成員國亦一改意見，更多國家支持大幅變動電力市場模式。

德國70蚊任搭交通月票大受歡迎 政府或加價逾310元（第二版） 【下一頁】

歐盟電力批發市場採取邊際價格模式（marginal pricing），即所有電力供應商在特定時間內以統一價格提供電力，最終價格由生產成本最高者決定。由於大多歐盟國家仍依賴化石燃料滿足全數供電需求，歐盟電力費用多以天然氣價格為主。只要天然氣價格上升，電費亦肯定上升。

市場模式原本被稱讚為有效加強透明度及有助推動國家轉換至綠色能源，但自2021年底起，模式面對更多批評。俄烏戰爭開始後，模式更被推向極端狀況。法國﹑西班牙﹑葡萄牙及意大利等國已積極要求，天然氣與電費脫鈎。

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責任編輯：吳漢培

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