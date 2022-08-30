▲ 【AAPL】郭明錤：料蘋果iPhone 14 Pro超廣角相機將升級到1.4µm 衛星通訊服務視乎商業模式而登場

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤於社交媒體發文表示，預測蘋果（Apple，美：AAPL）兩款iPhone 14 Pro 的超廣角相機將升級到1.4µm，而iPhone 13 Pro只為1.0µm。當中，一眾供應商如Sony、Minebea 、大立光（Largan）與LG Innotek為超廣角相機升級的顯著受益者。

郭明錤表示，CIS （影像感測器）、VCM （音圈馬達）、CCM （相機模組） 在此次iPhone升級中單價漲幅較大，分別升70%、45%與40%左右，其他零部件漲價幅度有限。一眾供應商如供應CIS的Sony、VCM首兩名的供應商Minebea 、大立光（Largan）與供應CCM的LG Innotek為超廣角相機升級的顯著受益者。

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其中，Minebea和大立光出貨比重分別為60至70%和30至40%，為顯著受益者。再者，Minebea取代Alps，成為iPhone 14 Pro超廣角相機VCM一供，對Minebea市佔率有顯著幫助。

至於市場普遍擔心在大立光在下半年的毛利率受到VCM出貨量提升影響，但因大立光的VCM的單價按年增加約45%與出貨量按年增加約60%，並且VCM出貨有利於鏡頭垂直整合，故大立光VCM事業利潤將有顯著按年改善。大立光在iPhone 14 Pro的超廣角相機VCM供應比重提升至30–40%，相對iPhone 13 Pro只有20%。另外，Minebea與大立光的VCM上游供應商亦顯著受益，包括Shinwa Seiko（信和精工） 與鉅祥。

iPhone 14上的衛星通訊提供緊急簡訊或語音服務

就市傳iPhone 14配備衛星通訊服務方面，郭明錤表示衛星通訊是iPhone 14量產前的測試項目之一，蘋果已完成該功能的硬體測試。iPhone 14上的衛星通訊主要是提供緊急簡訊或語音服務。不過，他指，蘋果早在iPhone 13已完成了衛星通訊的硬體開發，只是未確定商業模式，而iPhone 14是否提供衛星通訊服務，取決於蘋果和運營商能否談妥商業模式。雖未可準確預測時間，但他相信它最終會推出。

華為將於9月6日舉行媒體發布會並發布新機Mate 50，Mate 50可能會通過北斗系統支持的衛星通信提供緊急簡訊服務。 聯發科和華為的努力進一步證明，衛星通訊最終可能會成為包括iPhone在內的智慧型手機的必備功能。 最有可能與蘋果合作進行衛星通訊的運營商是 Globalstar。

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編輯：姚卓然

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