  • 31°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】郭明錤：料蘋果iPhone 14 Pro超廣角相機將升級到1.4µm　衛星通訊服務視乎商業模式而登場

股市 10:56 2022/08/30

分享：

分享：

【AAPL】郭明錤：料蘋果iPhone 14 Pro超廣角相機將升級到1.4µm　衛星通訊服務視乎商業模式而登場

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤於社交媒體發文表示，預測蘋果（Apple，美：AAPL）兩款iPhone 14 Pro 的超廣角相機將升級到1.4µm，而iPhone 13 Pro只為1.0µm。當中，一眾供應商如Sony、Minebea 、大立光（Largan）與LG Innotek為超廣角相機升級的顯著受益者。

郭明錤表示，CIS （影像感測器）、VCM （音圈馬達）、CCM （相機模組） 在此次iPhone升級中單價漲幅較大，分別升70%、45%與40%左右，其他零部件漲價幅度有限。一眾供應商如供應CIS的Sony、VCM首兩名的供應商Minebea 、大立光（Largan）與供應CCM的LG Innotek為超廣角相機升級的顯著受益者。

蘋果下一代MacBook Pro 14及16寸將於第四季量產【下一頁】

其中，Minebea和大立光出貨比重分別為60至70%和30至40%，為顯著受益者。再者，Minebea取代Alps，成為iPhone 14 Pro超廣角相機VCM一供，對Minebea市佔率有顯著幫助。

至於市場普遍擔心在大立光在下半年的毛利率受到VCM出貨量提升影響，但因大立光的VCM的單價按年增加約45%與出貨量按年增加約60%，並且VCM出貨有利於鏡頭垂直整合，故大立光VCM事業利潤將有顯著按年改善。大立光在iPhone 14 Pro的超廣角相機VCM供應比重提升至30–40%，相對iPhone 13 Pro只有20%。另外，Minebea與大立光的VCM上游供應商亦顯著受益，包括Shinwa Seiko（信和精工） 與鉅祥。

iPhone 14上的衛星通訊提供緊急簡訊或語音服務

就市傳iPhone 14配備衛星通訊服務方面，郭明錤表示衛星通訊是iPhone 14量產前的測試項目之一，蘋果已完成該功能的硬體測試。iPhone 14上的衛星通訊主要是提供緊急簡訊或語音服務。不過，他指，蘋果早在iPhone 13已完成了衛星通訊的硬體開發，只是未確定商業模式，而iPhone 14是否提供衛星通訊服務，取決於蘋果和運營商能否談妥商業模式。雖未可準確預測時間，但他相信它最終會推出。

華為將於9月6日舉行媒體發布會並發布新機Mate 50，Mate 50可能會通過北斗系統支持的衛星通信提供緊急簡訊服務。 聯發科和華為的努力進一步證明，衛星通訊最終可能會成為包括iPhone在內的智慧型手機的必備功能。 最有可能與蘋果合作進行衛星通訊的運營商是 Globalstar。

更多美股新聞

相關文章：

【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標

【AAPL】郭明錤：舜宇為iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商

編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W

港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 移動裝置 iPhone 13 相機 iPhone

上一篇文章

【中國投資】逾半美企因擔心中國的清零防疫政策　押後甚至取消在華投資

下一篇文章

【萬達太子爺】王思聰退出大連萬達集團董事職務　此前因狙擊「連花清瘟」微博被封
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 道指再挫184點 納指跌逾1%
【美股收市】10年債息升破3.1厘 道指再挫184點 納指跌逾1%
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款