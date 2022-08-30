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中美審計達協議利好 百度（09888）業績前最新部署

股市 10:28 2022/08/30

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美就中概股審計監管合作達成協議，百度 （09888） 受惠，近日股價顯著攀升，集團亦將於周二（30日）公布第二季業績，想知最新策略部署（ 速睇點選26：20 – 32：23）

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