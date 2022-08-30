中美審計達協議利好 百度（09888）業績前最新部署 股市 10:28 2022/08/30 分享： 分享： 美就中概股審計監管合作達成協議，百度 （09888） 受惠，近日股價顯著攀升，集團亦將於周二（30日）公布第二季業績，想知最新策略部署（ 速睇點選26：20 – 32：23） 記得收看今集：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊 更多精彩節目， 即click： 【ET開市直擊】恒指兩萬點攻防戰期結點收？比亞迪績後部署解碼 【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 2022/08/29 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 2022/08/29 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 你可能感興趣 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 14:55 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 14:35 2022/08/29 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 17:28 2022/08/29 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 最新專欄文章 更多 太古A（00019）上望幾錢？短炒策略速睇 2022/08/29 太古A（00019）上望幾錢？短炒策略速睇 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 2022/08/29 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 2022/08/29 比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 2022/08/29 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 2022/08/29 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 投資策略 美股 純利 撈貨 上升空間 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底