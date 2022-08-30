▲ 【汽車股】受累疫情、成都車展暫停舉辦 此前比亞迪「護衛艦07」登場亮相

中國新冠疫情反覆，中國四大車展之一的成都車展因而要宣布暫停舉辦。此前，比亞迪 （01211） 推出重磅SUV「護衛艦07」，並於成都車展3號館BYD展台亮相 。

成都車展於8月26日至9月4日舉行，涵蓋128個國內外汽車品牌參展，展出車輛約1,600輛，展會規模超20萬平方米。成都國際汽車展覽會組委會發布《關於第二十五屆成都國際汽車展覽會暫停舉辦的通告》。通告指，根據2022年8月29日《成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於全面加強社會面疫情防控的通告》第七條規定：嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動。該通告自8月30日零時起施行，暫定實施5天，後續將根據疫情進展和防控需要作動態調整。第二十五屆成都國際汽車展覽會從通告發布之日起暫停舉辦，後續安排另行通知。

比亞迪海洋網發布軍艦系列SUV「護衛艦07」，定位為「大五座超混SUV」，主打22萬元至28萬元SUV市場。新車採用「海洋美學」設計理念，提供DM-i與DM-p兩種動力架構，提供100km與200km兩種純電續航選擇，車身長度達4.8米，軸距達2.8米，並將於今年第四季度正式上市。

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編輯：姚卓然