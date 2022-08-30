寬鬆政策未能助中資股票逆轉弱勢

自6月底以來，主要的中資股票指數已經落後MSCI發達市場指數超過20個百分點，而金融和房地産等板塊的價格動能亦已減弱。我們認為中國政府的寬鬆政策短期內未必能逆轉中資股票相對全球其它市場股票的弱勢。

7月，中國的工業、消費和信貸數據仍然低迷，而房地産危機尚未顯示出任何緩解的迹象。市場普遍預期GDP增速將進一步下降至3.8%。在中美緊張局勢加劇、中概股ADR退市風險和聯儲局政策收緊的情况下，將會加快外資流出中國市場的速度。在短期內，中資股票的低迷表現未必能夠扭轉，原因是中國的經濟問題重重，政府的政策寬鬆和經濟援助舉措成效未能反映出來。

宏觀板塊的價格動能迅速消退

自6月底以來，恒生指數、恒生國企指數和恒生綜合指數下跌了12%-15%。大型科技股和金融股帶動了MSCI中國指數以10%-20%區間中段的速度大跌，而這一趨勢可能會持續到2022年底。由於中國市場宏觀方面的問題與國際關係迅速惡化，上述股指自3月低點以來的反彈沒有得到保持。我們的數據顯示，金融、地産、能源和材料板塊的動能減弱，而公用事業和電信板塊同樣落後。必需消費品、非必需消費品、醫療保健和訊息科技是少數動能正在改善的板塊。除了中國市場的宏觀經濟風險外，美國利率上升和美元走强或導致離岸市場上市的中資股票價格受到抑壓。 隨著中國房地産危機在按揭貸款斷供的影響下加劇，並蔓延至國內金融市場，中資銀行股價已經下跌12%-20%。前15隻股票包括八家科技公司和四家金融公司，合計佔MSCI中國指數權重的46%，自6月底以來已平均下跌14%。

中國的寬鬆政策 vs 美國的持續緊縮政策

中國的貨幣和財政政策路徑可能與美國呈現進一步分化，將繼續影響相對股票的表現，並持續到年底。中國需要以更快的速度和更大的規模降低利率，在一場看似不可逆轉的房地産危機中至少能穩定經濟。7月的宏觀經濟數據意味著中國政府之前的經濟援助取得的成效有限，而中國可能會採取更多以基建形式爲主的財政刺激措施。另一方面，美國仍然面臨著非常沉重的通脹壓力，7月的CPI仍然高至8.5%。俄烏戰爭與供應鏈問題或持續存在，並推動價格上漲。這一情况讓聯儲局幾乎別無選擇，只能通過加息和縮表來收緊政策。

責任編輯︰梁浩碩

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