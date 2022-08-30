  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 09:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寬鬆政策未能助中資股票逆轉弱勢

宏觀解讀 09:00 2022/08/30

分享：

分享：

自6月底以來，主要的中資股票指數已經落後MSCI發達市場指數超過20個百分點，而金融和房地産等板塊的價格動能亦已減弱。我們認為中國政府的寬鬆政策短期內未必能逆轉中資股票相對全球其它市場股票的弱勢。 

7月，中國的工業、消費和信貸數據仍然低迷，而房地産危機尚未顯示出任何緩解的迹象。市場普遍預期GDP增速將進一步下降至3.8%。在中美緊張局勢加劇、中概股ADR退市風險和聯儲局政策收緊的情况下，將會加快外資流出中國市場的速度。在短期內，中資股票的低迷表現未必能夠扭轉，原因是中國的經濟問題重重，政府的政策寬鬆和經濟援助舉措成效未能反映出來。

宏觀板塊的價格動能迅速消退

自6月底以來，恒生指數、恒生國企指數和恒生綜合指數下跌了12%-15%。大型科技股和金融股帶動了MSCI中國指數以10%-20%區間中段的速度大跌，而這一趨勢可能會持續到2022年底。由於中國市場宏觀方面的問題與國際關係迅速惡化，上述股指自3月低點以來的反彈沒有得到保持。我們的數據顯示，金融、地産、能源和材料板塊的動能減弱，而公用事業和電信板塊同樣落後。必需消費品、非必需消費品、醫療保健和訊息科技是少數動能正在改善的板塊。除了中國市場的宏觀經濟風險外，美國利率上升和美元走强或導致離岸市場上市的中資股票價格受到抑壓。 隨著中國房地産危機在按揭貸款斷供的影響下加劇，並蔓延至國內金融市場，中資銀行股價已經下跌12%-20%。前15隻股票包括八家科技公司和四家金融公司，合計佔MSCI中國指數權重的46%，自6月底以來已平均下跌14%。

中國的寬鬆政策 vs 美國的持續緊縮政策

中國的貨幣和財政政策路徑可能與美國呈現進一步分化，將繼續影響相對股票的表現，並持續到年底。中國需要以更快的速度和更大的規模降低利率，在一場看似不可逆轉的房地産危機中至少能穩定經濟。7月的宏觀經濟數據意味著中國政府之前的經濟援助取得的成效有限，而中國可能會採取更多以基建形式爲主的財政刺激措施。另一方面，美國仍然面臨著非常沉重的通脹壓力，7月的CPI仍然高至8.5%。俄烏戰爭與供應鏈問題或持續存在，並推動價格上漲。這一情况讓聯儲局幾乎別無選擇，只能通過加息和縮表來收緊政策。

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

最新專欄文章 更多

彭博觀點 - 債券通五周年對於全球投資者參與中國債市投資的意義
2022/07/25
債券通五周年對於全球投資者參與中國債市投資的意義
彭博觀點 - 填補ESG資料鴻溝　突破ESG投資發展瓶頸
2022/06/22
填補ESG資料鴻溝　突破ESG投資發展瓶頸
彭博觀點 - 中國國內和海外對鋁的需求前景
2022/05/30
中國國內和海外對鋁的需求前景
彭博觀點 - 五大方向看中國疫情防控與國家經濟支持政策成效
2022/04/28
五大方向看中國疫情防控與國家經濟支持政策成效
彭博觀點 - 港元兌美元匯率有望在避險環境下跑贏大多的亞洲貨幣
2022/03/28
港元兌美元匯率有望在避險環境下跑贏大多的亞洲貨幣
股票 中國市場 中國

上一篇文章

【互聯互通】莊園牧場遭深交所調出港股通標的名單　即日起生效

下一篇文章

【股價波動】弘業期貨A股上市至今連續17日漲停板、累升5.6倍　公司：不存在未披露的重大信息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR高港3.5%　夜期收市升44點（不斷更新）
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款