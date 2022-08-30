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【股價波動】弘業期貨A股上市至今連續17日漲停板、累升5.6倍　公司：不存在未披露的重大信息

股市 09:00 2022/08/30

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【股價波動】弘業期貨A股上市至今連續17日漲停板、累升5.6倍　公司：不存在未披露的重大信息

弘業期貨 （03678） 公布，其A股（深：001235）股價波動事宜不存在未披露的重大信息或股東買賣股票。此前弘業期貨A股由8月5日上市至今，連續17日漲停板，累升5.6倍。

弘業期貨A股日均換手率連續1個交易日（8月29日）與前5個交易日日均換手率比值達32.69倍，且累計換手率達67.78%，屬於股票交易異常波動情況。經公司自查，並問詢控股股東及實際控制人，不存在應披露而未披露的重大信息，而在公司股票交易異常波動期間亦未買賣公司股票。目前公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

半年少賺22%

另外，弘業期貨公布上半年業績，淨利潤跌22%至3,525萬元（人民幣‧下同），營業收入升3%至7.5億元。公司的經營範圍為商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理、基金銷售，並還從事金融資產投資業務。公司期貨經紀業務上半年營業網點及分公司共45家，主要分佈在中國各直轄市、江蘇省 內和其他經濟發達地區。代理期貨經紀業務手續費收入為1.42億元，按年增長5%。資產管理業務實現手續費收入444萬元，按年下降29%。

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編輯：姚卓然

港股 經濟 商品期貨 弘業期貨（03678）

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