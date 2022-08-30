【港股市況】比亞迪績後升逾2%　美團續揚　恒指期結日高開39點（不斷更新）

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【中軟業績】中國軟件國際彈高2% 上半年收入增20% 毛利率跌至24.8%
美股隔晚續向下，港股期指結算日靠穩高開。比亞迪 （01211） 績後升逾2%；美團 （03690） 續升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%。港股高開39點，恒生指數開報20062點。科指升0.2%，報4259點。
【09：29】【中軟業績】中國軟件國際彈高2% 上半年收入增20% 毛利率跌至24.8%
【09：26】三葉草生物 （02197） 高開12%。三葉草生物公布新冠候選疫苗SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）臨床試驗對Omicron BA.5變異株亞型強勁免疫反應。
【09：21】比亞迪 （01211） 績後升逾2%；美團 （03690） 續升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%。港股期結日高開39點，恒生指數開報20062點。科指升0.2%，報4259點。
【比亞迪業績】比亞迪上半年純利增2倍至36億人幣 新能源車銷量創新高推動營收升65%
【解碼｜美團】美團次季業績勝預期 券商唱好下半年外賣復甦、酒店旅遊料8月起恢復增長
【09：19】【互聯互通】莊園牧場遭深交所調出港股通標的名單 即日起生效
【09：12】期指開報20020點，跌8點。
【09：07】松齡護老集團 （01989） 開市前公布短暫停牌。
【09：00】【股價波動】弘業期貨A股上市至今連續17日漲停板、累升5.6倍 公司：不存在未披露的重大信息
【08：22】工行 （01398） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 、百度 （09888） 、長汽 （02333） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 等多隻股份將於今日公布業績。
【08：22】【業績｜SPAC】Vision Deal中期虧損9694萬元 未來收購或需額外配股或產生債務
【08：16】恒指黑期跌8點，報20010點；道指期貨升56點，報32131點。
【08：00】【業績】塗鴉智能中期淨虧損擴大至9082萬美元 不派中期息
【07：52】【業績｜物管股】融創服務半年由盈轉虧蝕約7.5億元人幣、不派息 預計下半年與地產增量的業務仍處陣痛期
【07：45】【業績│油服股】安東油田服務半年多賺1.1倍 擬分拆檢測業務深圳上市
【07：45】【業績｜SaaS股】玄武雲半年經調整盈利增35%至920萬人幣
【07：45】【業績｜佳兆業系】佳兆業健康半年轉蝕9702萬元
【07：45】【業績｜零售股】鴻福堂半年收入跌1.8% 料下半年開1至2間店
【07：45】【業績｜酒店】華住上季蝕3.5億元人幣 美股低港股4%
【07：45】【業績│汽車股】東風半年少賺36%至55億人幣
【07：45】港股ADR收報19942點，跌81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.88元，較港收市價高0.13元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報319.82元，較港收市價低3.18元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.77元，較港收市價低0.38元或0.4%。
【07：30】環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪，道指周一早段再跌超過300點，午市跌幅收窄，收市跌184點，報32098點；標指跌27點，報4030點；納指跌124點或1.02%，報12017點。
責任編輯︰梁浩碩