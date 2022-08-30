【港股市況】新東方在綫再拉升18%　ATMX向下　恒指期結日跌逾200點（不斷更新）

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【ET開市直擊】恒指兩萬點攻防戰期結點收？比亞迪績後部署解碼（附Time code）
美股隔晚續向下，港股期指結算日靠穩高開39點，開市後隨即轉跌，一度跌逾300點。ATMX股價向下領跌，美團 （03690） 曾跌逾3%；快手 （01024） 曾跌逾6%。
【11：32】恒指跌幅收窄至200點內，報19836點，跌186點。科指跌1.6%，報4179點。
【11：28】新東方在綫 （01797） 愈升愈有，最新升逾18%，高見27元。
【11：21】中國管業 （00380） 飈升1.2倍，破頂高見0.204元，成交546萬元。
【11：19】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至近15%，高見26.25元，成交8.9億元。新東方在綫日前公布全年虧損5.3億人民幣，較去年同期虧損16.6億人民幣有所收窄。
【11：15】財險 （02328） 股價再上，逆市升逾4%高見8.52元。
【11：12】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%。
【11：09】天立國際 （01773） 連日上升，股價今早逆市再升逾3%，高見1.95元。
【11：01】舜宇 （02382） 跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌0.6%；高偉電子 （01415） 跌逾1%；丘鈦 （01478） 跌近1%。
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【10：58】大市跌幅收窄至約255點，報19767點。
【10：50】融創服務 （01516） 績後挫近半成，低見2.54元。
【10：47】昨日爆升的天彩控股 （03882） 股價今早回吐21%，低見0.51元。
【10：46】港股跌幅略收窄，恒指最新跌約305點，報19717點，今早曾低見19645點。
【10：42】弘業期貨 （03678） 挫逾9%，低見1.56元。
【10：41】兗礦能源 （01171） 跌逾6%；神華 （01088） 跌逾2%；中煤能源 （01898） 跌逾3%。內媒從國網成都供電公司獲悉，截至目前成都市工商業用電已經全部恢復，全市電力供應可靠。
【10：34】新東方在綫 （01797） 逆市升逾12%，高見25.9元。
【10：30】大市維持逾300點跌幅。恒指跌352點，報19670點；科指跌2.6%，報4138點。
【10：22】東方海外 （00316） 逆市升逾1%，暫為表現最好藍籌；阿里健康 （00241） 挫近半成，藍籌最差。
【10：19】快手 （01024） 跌幅擴大至逾6%，低見66.05元。
【10：16】中國石墨 （02237） 績後挫逾18%，低見1.11元。中國石墨未經審核的中期純利1324.9萬元人民幣，按年跌34.2%，不派中期息。
【10：12】比亞迪電子 （00285） 跌幅擴大至逾8%，低見18.52元；比亞迪 （01211） 亦轉跌逾1%，低見259.4元。
【10：02】美團 （03690） 最新跌3%，低見180.7元。
【09：56】快手 （01024） 跌半成；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%。
【09：52】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新跌2%，大市跌幅擴大至逾300點，報19704點，跌318點；科指跌2.2%，報4156點。
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【09：49】滙豐 （00005） 跌近1%；友邦 （01299） 跌逾1%；中移動 （00941） 跌0.3%；港交所 （00388） 跌0.5%。
【09：46】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升0.5%；潤地 （01109） 升0.6%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升0.4%；龍湖 （00960） 升逾1%。
【09：46】恒指跌202點，報19820點。
【09：44】ATMX齊跌逾1%，大市跌幅擴大至180點，報19843點；科指跌1.5%，報4183點。
【09：43】華大酒店 （00201） 中期純利升11.1倍至1.06億元，股價升逾37%，破頂高見0.165元。
【09：41】比亞迪電子 （00285） 績後挫半成，低見19.22元。
【09：40】海爾智家 （06690） 中期未經審核溢利約79.5億元人民幣，按年升15.9%，股價績後逆市升逾4%，高見24.95元。
【09：39】阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 轉跌0.5%；小米 （01810） 跌逾1%，大市跌約100點。
【09：37】國美 （00493） 股價跌逾3%，低見0.239元。
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【09：36】安東油服 （03337） 績後升逾3%，高見0.46元。
【09：35】玄武雲 （02392） 中期轉虧341萬元人民幣，惟股價績後升近3%，破頂高見6.66元。
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【09：33】港股開市後跌約83點，報19940點；科指跌0.8%，報4215點。
【09：30】愛高集團 （00328） 與配售代理恒宇證券訂立配售協議，以每股10仙向屬獨立第三方的承配人配售最多約7232.5萬股新股，集資723萬元，配售價較昨日收市價溢價約1.4倍。愛高集團股價升9成，早段曾高見0.099元，成交222萬元。
【09：29】【中軟業績】中國軟件國際彈高2% 上半年收入增20% 毛利率跌至24.8%
【09：26】三葉草生物 （02197） 高開12%。三葉草生物公布新冠候選疫苗SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）臨床試驗對Omicron BA.5變異株亞型強勁免疫反應。
【09：21】比亞迪 （01211） 績後升逾2%；美團 （03690） 續升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%。港股期結日高開39點，恒生指數開報20062點。科指升0.2%，報4259點。
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【09：19】【互聯互通】莊園牧場遭深交所調出港股通標的名單 即日起生效
【09：12】期指開報20020點，跌8點。
【09：07】松齡護老集團 （01989） 開市前公布短暫停牌。
【09：00】【股價波動】弘業期貨A股上市至今連續17日漲停板、累升5.6倍 公司：不存在未披露的重大信息
【08：22】工行 （01398） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 、百度 （09888） 、長汽 （02333） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 等多隻股份將於今日公布業績。
【08：22】【業績｜SPAC】Vision Deal中期虧損9694萬元 未來收購或需額外配股或產生債務
【08：16】恒指黑期跌8點，報20010點；道指期貨升56點，報32131點。
【08：00】【業績】塗鴉智能中期淨虧損擴大至9082萬美元 不派中期息
【07：52】【業績｜物管股】融創服務半年由盈轉虧蝕約7.5億元人幣、不派息 預計下半年與地產增量的業務仍處陣痛期
【07：45】【業績│油服股】安東油田服務半年多賺1.1倍 擬分拆檢測業務深圳上市
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【07：45】【業績｜佳兆業系】佳兆業健康半年轉蝕9702萬元
【07：45】【業績｜零售股】鴻福堂半年收入跌1.8% 料下半年開1至2間店
【07：45】【業績｜酒店】華住上季蝕3.5億元人幣 美股低港股4%
【07：45】【業績│汽車股】東風半年少賺36%至55億人幣
【07：45】港股ADR收報19942點，跌81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.88元，較港收市價高0.13元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報319.82元，較港收市價低3.18元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.77元，較港收市價低0.38元或0.4%。
【07：30】環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪，道指周一早段再跌超過300點，午市跌幅收窄，收市跌184點，報32098點；標指跌27點，報4030點；納指跌124點或1.02%，報12017點。
責任編輯︰梁浩碩