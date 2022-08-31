【港股夜期+ADR】夜期收市跌457點　中概股指數跌2%（不斷更新）

台灣的軍方對一架中國無人機鳴槍實彈示警，市場觀望中方回應，同期亦有股神沽比亞迪 （01211） 及美國審計檢查等消息，夜期急挫，夜期收市跌457點，收報19415點，中概股下跌，納指金龍中國指數跌2%。

至於環球股市，則憂慮美國加息步伐，美國消費數據佳，以及更多儲局官員表態強硬遏抑通脹，美國3年期債息曾升穿3.5厘。而油價大跌，或因伊拉克產油未受騷亂影響，供應可持續。

另外，中國共產黨第二十次全國代表大會10月16日北京召開。

【中概股審計】美監管機構選中阿里及其他中概股作審計檢查

【解密︱股神】「股神」巴菲特靠四招「神操作」減持比亞迪 成功隱藏億元沽貨行動近兩個月

【比亞迪1211】股神巴菲特上周三減持比亞迪133萬股、套現3.68億 料6月底起累減持逾17億元比亞迪大貨

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.54 -1.2% 美團ADR 178.76 -3.4% 騰訊ADR 313.95 -3.0% 阿里巴巴美股 92.07 -3.3%

北水淨流出0.9億元 買兗礦

北水全日轉錄得淨流出0.9億元。兗礦 （01171） 有2.9億元淨流入，美團 （03690） 及中移動 （00941） 分別錄得2.2億元及1.8億元淨流入。北水淨流出方面，新東方在綫 （01797） 及快手 （01024） 分別錄得4.1億元及3億元淨沽盤。

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恒指全日跌74點 新東方大升26%

美股隔晚續向下，港股期指結算日靠穩高開39點，惟開市後隨即轉跌，一度跌逾300點，低見19645點，午後跌幅收窄。新東方在綫 （01797） 大升逾26%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 逆市靠穩，分別升近0.1%至0.8%，恒指全日跌74點，報19949點，成交961億元。科指跌0.5%，報4227點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 49.15 +0.8 +13 10 京東 247.00 +0.8 +5 -178 創科實業 95.05 +1.9 +4 20 港交所 316.40 -1.5 -10 31 美團 185.00 -0.9 -13 -39 友邦 76.45 -1.4 -23 15

分析文章︰

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：47】夜期跌幅擴至424點

【22：18】夜期急跌339點

【22：00】恒指夜期跌幅擴大至279點，報19593點

【21：05】恒指夜期跌幅擴大至111點，報19761點

【17：32】恒指夜期開市後微跌6點，報19866點

【17：30】【比亞迪1211】「股神」巴菲特減持比亞迪133萬股、套現3.68億

【16：10】新東方在綫 （01797） 大升逾26%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 逆市靠穩，分別升近0.1%至0.8%，恒指全日跌74點，報19949點，成交961億元。科指跌0.5%，報4227點。

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【16：00】滙豐 （00005） 逆市升近1%；碧桂園 （02007） 績後挫逾4%，恒指U盤前跌84點，報19939點。

【15：42】大市跌幅收窄至66點，報19956點；科指跌0.6%，報4221點。

【15：33】滙豐 （00005） 升幅擴大至近1%，高見49.2元。

【15：19】滙豐 （00005） 尾市轉升0.2%，報48.85元見日內高位。

【15：16】新東方在綫 （01797） 尾市升28%，高見29.45元，成交達22億元。

【15：07】開拓藥業 （09939） 中期虧損由去年同期的3.26億元人民幣擴大至5.18億元人民幣，開拓藥業股價挫近一成，低見16.68元。

【15：02】大市尾市跌幅再擴大至逾150點，恒指跌155點，報19868點；科指跌1.3%，報4194點。

【14：59】比亞迪電子 （00285） 轉升0.5%，報20.4元，今早曾低見18.52元。

【14：48】中遠海控 （01919） 績前造好，股價升逾6%，高見11.94元。

【14：44】新東方在綫 （01797） 大升近26%，高見28.9元。

【14：40】旭輝 （00884） 績後挫逾6%，低見2.39元。

【14：28】康希諾生物 （06185） 股價再挫逾4%，低見50.5元再破底。

【14：16】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 回升約0.1%，大市跌幅收窄至100點內，報19935點，跌88點；科指跌0.9%，報4212點。

【13：54】【波叔賣產】松齡護老集團大股東鄧成波幼子鄧耀昇擬賣盤予華潤集團 或損手離場

【13：20】碧桂園 （02007） 跌幅擴大至逾3%，低見2.5元。

【13：15】本港地產股逆市向上，恒地 （00012） 升0.8%；新地 （00016） 升0.4%；新世界 （00017） 0.2%；信置 （00083） 升逾2%；長實 （01113） 則隨市跌0.4%。

【13：08】融創服務 （01516） 午後跌近6%，破底低見2.51元。

【13：07】碧桂園 （02007） 績後跌逾2%，低見2.53元。

【13：04】美團 （03690） 午後初段跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，恒指跌約209點，報19813點；科指跌1.8%，報4171點。

【13：02】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至23%，高見28.2元。

【13：01】中國石墨 （02337） 午後初段跌幅擴大至兩成，低見1.08元，成交6176萬元。

【13：00】港股午後初段跌約150點，報19873點；科指跌1.5%，報4184點。

【12：59】【業績｜水務股】北控水務股東應佔溢利按年跌7成至6.9億 派中期息7港仙、股息率近6.9厘

【12：50】【業績︱內房】合生創展半年純利按年升13.5% 派紅股十送一

【12：41】【業績│醫藥股】四環醫藥半年少賺93%、中期息連特別息3.3分 續出售仿製藥業務以換資金發展醫美及生科板塊

【12：40】【業績｜內房股】碧桂園半年核心淨利潤跌68%至約49.1億元人幣 不派息

【12：26】【業績｜汽車經銷商】中升半年少賺7% 新車銷量跌12%、不派息

【12：20】【出前一丁母企】日清食品受累原材料價颷半年純利減少3.5%、不派息 香港消費者囤積行為刺激港收入增11%

【12：20】【業績︱內房】旭輝半年核心淨利潤按年跌45.6% 不派中期息

【12：11】【業績｜中信系】中信股份半年多賺13% 派息增33%至0.2元

【12：00】新東方在綫 （01797） 逆市再升近兩成，ATMX向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌1%，恒生指數半日跌179點，報19843點，成交548.7億元。科指跌1.7%，報4175點。

【11：44】新東方在綫 （01797） 升近兩成，高見27.6元。

【11：36】弘業期貨 （03678） 跌幅擴大至逾一成，最新挫逾12%，低月1.49元。

【11：32】恒指跌幅收窄至200點內，報19836點，跌186點。科指跌1.6%，報4179點。

【11：28】新東方在綫 （01797） 愈升愈有，最新升逾18%，高見27元。

【11：21】中國管業 （00380） 飈升1.2倍，破頂高見0.204元，成交546萬元。

【11：19】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至近15%，高見26.25元，成交8.9億元。新東方在綫日前公布全年虧損5.3億人民幣，較去年同期虧損16.6億人民幣有所收窄。

【11：15】財險 （02328） 股價再上，逆市升逾4%高見8.52元。

【11：12】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【11：09】天立國際 （01773） 連日上升，股價今早逆市再升逾3%，高見1.95元。

【11：01】舜宇 （02382） 跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌0.6%；高偉電子 （01415） 跌逾1%；丘鈦 （01478） 跌近1%。

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【10：58】大市跌幅收窄至約255點，報19767點。

【10：50】融創服務 （01516） 績後挫近半成，低見2.54元。

【10：47】昨日爆升的天彩控股 （03882） 股價今早回吐21%，低見0.51元。

【10：46】港股跌幅略收窄，恒指最新跌約305點，報19717點，今早曾低見19645點。

【10：42】弘業期貨 （03678） 挫逾9%，低見1.56元。

【10：41】兗礦能源 （01171） 跌逾6%；神華 （01088） 跌逾2%；中煤能源 （01898） 跌逾3%。內媒從國網成都供電公司獲悉，截至目前成都市工商業用電已經全部恢復，全市電力供應可靠。

【10：34】新東方在綫 （01797） 逆市升逾12%，高見25.9元。

【10：30】大市維持逾300點跌幅。恒指跌352點，報19670點；科指跌2.6%，報4138點。

【10：22】東方海外 （00316） 逆市升逾1%，暫為表現最好藍籌；阿里健康 （00241） 挫近半成，藍籌最差。

【10：19】快手 （01024） 跌幅擴大至逾6%，低見66.05元。

【10：16】中國石墨 （02237） 績後挫逾18%，低見1.11元。中國石墨未經審核的中期純利1324.9萬元人民幣，按年跌34.2%，不派中期息。

【10：12】比亞迪電子 （00285） 跌幅擴大至逾8%，低見18.52元；比亞迪 （01211） 亦轉跌逾1%，低見259.4元。

【10：02】美團 （03690） 最新跌3%，低見180.7元。

【09：56】快手 （01024） 跌半成；嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新跌2%，大市跌幅擴大至逾300點，報19704點，跌318點；科指跌2.2%，報4156點。

【09：52】【汽車股】受累疫情、成都車展暫停舉辦 此前比亞迪「護衛艦07」登場亮相

【09：49】滙豐 （00005） 跌近1%；友邦 （01299） 跌逾1%；中移動 （00941） 跌0.3%；港交所 （00388） 跌0.5%。

【09：46】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升0.5%；潤地 （01109） 升0.6%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升0.4%；龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：46】恒指跌202點，報19820點。

【09：44】ATMX齊跌逾1%，大市跌幅擴大至180點，報19843點；科指跌1.5%，報4183點。

【09：43】華大酒店 （00201） 中期純利升11.1倍至1.06億元，股價升逾37%，破頂高見0.165元。

【09：41】比亞迪電子 （00285） 績後挫半成，低見19.22元。

【手機股業績】比亞迪電子純利跌61% 毛利率跌至5.33%

【09：40】海爾智家 （06690） 中期未經審核溢利約79.5億元人民幣，按年升15.9%，股價績後逆市升逾4%，高見24.95元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 轉跌0.5%；小米 （01810） 跌逾1%，大市跌約100點。

【09：37】國美 （00493） 股價跌逾3%，低見0.239元。

【國美493】掌舵人黃光裕趁國美零售上周大插兩成勁沽8億股、佔當日成交約28% 去年起累套6.6億元

【09：36】安東油服 （03337） 績後升逾3%，高見0.46元。

【09：35】玄武雲 （02392） 中期轉虧341萬元人民幣，惟股價績後升近3%，破頂高見6.66元。

【業績｜SaaS股】玄武雲半年經調整盈利增35%至920萬人幣

【09：33】港股開市後跌約83點，報19940點；科指跌0.8%，報4215點。

【09：30】愛高集團 （00328） 與配售代理恒宇證券訂立配售協議，以每股10仙向屬獨立第三方的承配人配售最多約7232.5萬股新股，集資723萬元，配售價較昨日收市價溢價約1.4倍。愛高集團股價升9成，早段曾高見0.099元，成交222萬元。

【09：29】【中軟業績】中國軟件國際彈高2% 上半年收入增20% 毛利率跌至24.8%

【09：26】三葉草生物 （02197） 高開12%。三葉草生物公布新冠候選疫苗SCB－2019（CpG 1018╱鋁佐劑）臨床試驗對Omicron BA.5變異株亞型強勁免疫反應。

【09：21】比亞迪 （01211） 績後升逾2%；美團 （03690） 續升逾1%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%。港股期結日高開39點，恒生指數開報20062點。科指升0.2%，報4259點。

【比亞迪業績】比亞迪上半年純利增2倍至36億人幣 新能源車銷量創新高推動營收升65%

【解碼｜美團】美團次季業績勝預期 券商唱好下半年外賣復甦、酒店旅遊料8月起恢復增長

【09：19】【互聯互通】莊園牧場遭深交所調出港股通標的名單 即日起生效

【09：12】期指開報20020點，跌8點。

【09：07】松齡護老集團 （01989） 開市前公布短暫停牌。

【09：00】【股價波動】弘業期貨A股上市至今連續17日漲停板、累升5.6倍 公司：不存在未披露的重大信息

【08：22】工行 （01398） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 、百度 （09888） 、長汽 （02333） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 等多隻股份將於今日公布業績。

【08：22】【業績｜SPAC】Vision Deal中期虧損9694萬元 未來收購或需額外配股或產生債務

【08：16】恒指黑期跌8點，報20010點；道指期貨升56點，報32131點。

【08：00】【業績】塗鴉智能中期淨虧損擴大至9082萬美元 不派中期息

【07：52】【業績｜物管股】融創服務半年由盈轉虧蝕約7.5億元人幣、不派息 預計下半年與地產增量的業務仍處陣痛期

【07：45】【業績│油服股】安東油田服務半年多賺1.1倍 擬分拆檢測業務深圳上市

【07：45】【業績｜SaaS股】玄武雲半年經調整盈利增35%至920萬人幣

【07：45】【業績｜佳兆業系】佳兆業健康半年轉蝕9702萬元

【07：45】【業績｜零售股】鴻福堂半年收入跌1.8% 料下半年開1至2間店

【07：45】【業績｜酒店】華住上季蝕3.5億元人幣 美股低港股4%

【07：45】【業績│汽車股】東風半年少賺36%至55億人幣

【07：45】港股ADR收報19942點，跌81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.88元，較港收市價高0.13元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報319.82元，較港收市價低3.18元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.77元，較港收市價低0.38元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪，道指周一早段再跌超過300點，午市跌幅收窄，收市跌184點，報32098點；標指跌27點，報4030點；納指跌124點或1.02%，報12017點。

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責任編輯︰梁浩碩