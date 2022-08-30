▲ 【業績｜SPAC】Vision Deal中期虧損9694萬元 未來收購或需額外配股或產生債務

Vision Deal （07827） 公布，由註冊成立日期的1月20日至6月30日止期間，並無收益，虧損為9694.4萬元，不派息。

Vision Deal表示，公司錄得期內虧損及全面虧損總額約9694萬元，乃主要由於上市開支、可贖回A類股份的交易成本攤銷及權證負債公平值變動所致。此前公司發售A類股份及上市權證籌集所得款項總額約10億元。

公司重申，可能在任何業務、行業或地理區域物色業務合併目標，但其擬重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，使其能夠從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。不過，期內公司尚未選定任何特定的特殊目的收購公司併購目標，又無與任何特殊目的收購公司併購目標就特殊目的收購公司併購交易進行任何實質性討論。

展望未來，公司將繼續物色潛在特殊目的收購公司併購目標，但在完成特殊目的收購公司併購交易時可能需要取得額外的融資，公司可能就特殊目的收購公司併購交易增發證券或產生額外債務。

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編輯：姚卓然