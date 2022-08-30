▲ 【業績】塗鴉智能中期淨虧損擴大至9082萬美元 不派中期息

塗鴉智能 （02391） 公布中期業績。7月初於香港上市的物聯網公司塗鴉智能半年淨虧損9082.2萬美元，按年擴大15.5%，每股淨虧損0.16美元，不派中期息。

期內，毛利總額為4960萬美元，按年減少16.1%，毛利率為42.1%，則較2021年同期的41.7%有所增加。總收入1.2億美元，按年減少16.7%，主要由於物聯網PaaS收入減少，部分被智能設備分銷收入增加以及SaaS及其他收入增加所抵銷。

物聯網PaaS收入按年減少29.5%至8940萬美元，主因全球（特別是北美及歐洲）通脹加劇削弱了消費者支出，集團客戶採購時更加謹慎及保守、供應鏈中大量庫存積壓，以及內地新冠預防措施對集團的銷售及經營活動以及集團產品的交付及客戶驗收造成了影響。

截至6月30日止，物聯網PaaS客戶約有3,800個，增長15.2%。客戶總數約為5,650個，增長17.7%。

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責任編輯︰梁浩碩