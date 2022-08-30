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【業績｜物管股】融創服務半年由盈轉虧蝕約7.5億元人幣、不派息　預計下半年與地產增量的業務仍處陣痛期

股市 07:52 2022/08/30

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【業績｜物管股】融創服務半年由盈轉虧蝕約7.5億元人幣、不派息　預計下半年與地產增量的業務仍處陣痛期

融創服務 （01516） 上半年由盈轉虧蝕約7.51億元（人民幣‧下同），若剔除關聯方應收款項計提的減值影響，溢利約為5.61億元，不派息。

期內，集團收入約為39.89億元人民幣，按年增長約18.5%。分部業務方面，物業管理服務收入約27.04億元，按年約32.2%，集團非業主增值服務業務收入按年下降約18.8%至8.8億元。集團的毛利率約為28.2%，按年降低3.4個百分點，主要由於非業主增值服務毛利率降低。

集團合約建築面積約為3.76億平方米； 在管建築面 積約為2.34億平方米，其中來自第三方的面積佔比約為40%；上半年集團通過市場拓展獲取的合約建築面積約2,101萬平方 米，相較去年同期增長約62%。

就下半年展望，集團預計與地產增量相關的業務仍將處在陣痛期，將嚴格以市場化原則保證業務的長期穩健。

變更部分上市時尚未動用款項之用途　涉48億元

另外，集團又變更上市時尚未動用所得的款項，涉款48.36億港元。集團表示當前物業管理行業的變化以及優質且估值合適的收併購目標較少，故將分配部分所得款項淨額至科技、社區生活業務及營運資金等用途，可以提升資金的使用效率，增強內生增長的能力，促進集團的健康可持續發展。並認為變更尚未動用所得款項淨額用途屬公平合理， 符合公司及股東的整體最佳利益， 且不會對集團的現有業務營運造成重大不利影響。

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編輯：姚卓然

港股 物業管理股 內地物業 融創服務（01516）

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