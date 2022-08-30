【ET開市直擊】恒指兩萬點攻防戰期結點收？比亞迪績後部署解碼（附Time code）

港股於兩萬點拉鋸，上周四急升近700點，一舉收復10天、20天綫及兩萬關，上日經歷美股暴挫後仍力守兩萬關，成交仍不足千億，今日期指結算日，好友、淡友誰勝誰負？焦點藍籌比亞迪 （01211） 中期業績出爐，受惠新能源車銷量創新高，上半年純利增2倍至36億人民幣，比亞迪更預計下半年銷量可再突破，惟比亞迪早前股價5連跌後尚未有力收復250天綫，短綫憧憬已炒完散水？業績造好能否沖喜？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你解市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：13 - 港股今日焦點速覽

01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：01 - 亞太股市早段市況速報

03：27 - 鮑威爾言論解讀：偏向收緊

06：30 - 美股大回調原因：無風險利率影響高估值股份

08：25 - 美國9月加息前後美股才完成調整

08：47 - 9月初公布8月CPI時美股要再過一關

09：15 - 通脹未必可大幅緩和 加息將較預期快

09：54 - 美股偏弱為主 納指12400點才是見底買入訊號

14：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路

15：15 - 恒指期結料於20000點附近收市

16：05 - 港股主要以重磅科技股業績較理想

16：55 - 港股於正常至中等波幅行 業績差港股暴跌

19：08 - 「東升西降」客觀因素不停轉 2個月已轉變一次

20：36 - 東西大市分化會繼續 中國股份會相對企硬

22：34 - 港股開市前市況速報

22：53 - 比亞迪 （01211） 業績速報+解讀

29：05 - 港股開市初段市況速報

30：38 - 比亞迪 （01211） 營運現金流量放入投資現金流 似Amazon（AMZN.US）成長道路

34：03 - 比亞迪 （01211） 銷售、股價受累四川停產

34：31 - 比亞迪 （01211） 股價透明度高 好友、淡友「上下其手」

35：55 - 比亞迪 （01211） 3大方法減低分注入場成本

38：15 - 比亞迪 （01211） 股價或未符合股神巴菲特「脾性」沽貨

39：05 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）

43：27 - 觀眾問股：美團 （03690） 升完未？甚麼價沽？

45：35 - 觀眾問股：成手內銀股點算？中行 （03988） 3.16元、建行 （00939） 6.25元有貨

50：03 - 煤炭股已升不少 兗礦能源 （01171） 料跟市調整

52：43 - 觀眾問股：高息股點揀？用咩條件揀？幾厘息才算合格？睇波幅區間？有咩收息股建議？

57：21 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 點揀？

1：00：04 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）9月是否仍可繼續持有？

1：02：07 - 港股開市初段市況速報

1：04：01 - 業績股：建滔 （00148） 、建滔積層板 （01888） 、比亞迪 （01211） 、農業銀行 （01288）

1：04：50 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄