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【ET開市直擊】恒指兩萬點攻防戰期結點收？比亞迪績後部署解碼（附Time code）

股市 11:23 2022/08/30

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港股於兩萬點拉鋸，上周四急升近700點，一舉收復10天、20天綫及兩萬關，上日經歷美股暴挫後仍力守兩萬關，成交仍不足千億，今日期指結算日，好友、淡友誰勝誰負？焦點藍籌比亞迪 （01211） 中期業績出爐，受惠新能源車銷量創新高，上半年純利增2倍至36億人民幣，比亞迪更預計下半年銷量可再突破，惟比亞迪早前股價5連跌後尚未有力收復250天綫，短綫憧憬已炒完散水？業績造好能否沖喜？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你解市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：13 - 港股今日焦點速覽　
01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：01 - 亞太股市早段市況速報
03：27 - 鮑威爾言論解讀：偏向收緊    
06：30 - 美股大回調原因：無風險利率影響高估值股份
08：25 - 美國9月加息前後美股才完成調整
08：47 - 9月初公布8月CPI時美股要再過一關
09：15 - 通脹未必可大幅緩和     加息將較預期快
09：54 - 美股偏弱為主     納指12400點才是見底買入訊號
14：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路
15：15 - 恒指期結料於20000點附近收市
16：05 - 港股主要以重磅科技股業績較理想
16：55 - 港股於正常至中等波幅行     業績差港股暴跌
19：08 - 「東升西降」客觀因素不停轉     2個月已轉變一次
20：36 - 東西大市分化會繼續     中國股份會相對企硬
22：34 - 港股開市前市況速報
22：53 - 比亞迪 （01211） 業績速報+解讀
29：05 - 港股開市初段市況速報
30：38 - 比亞迪 （01211） 營運現金流量放入投資現金流    似Amazon（AMZN.US）成長道路
34：03 - 比亞迪 （01211） 銷售、股價受累四川停產
34：31 - 比亞迪 （01211） 股價透明度高    好友、淡友「上下其手」
35：55 - 比亞迪 （01211） 3大方法減低分注入場成本
38：15 - 比亞迪 （01211） 股價或未符合股神巴菲特「脾性」沽貨
39：05 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）
43：27 - 觀眾問股：美團 （03690） 升完未？甚麼價沽？
45：35 - 觀眾問股：成手內銀股點算？中行 （03988） 3.16元、建行 （00939） 6.25元有貨
50：03 - 煤炭股已升不少     兗礦能源 （01171） 料跟市調整
52：43 - 觀眾問股：高息股點揀？用咩條件揀？幾厘息才算合格？睇波幅區間？有咩收息股建議？
57：21 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 點揀？
1：00：04 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）9月是否仍可繼續持有？
1：02：07 - 港股開市初段市況速報
1：04：01 - 業績股：建滔 （00148） 、建滔積層板 （01888） 、比亞迪 （01211） 、農業銀行 （01288）
1：04：50 - 財經日誌提提你

*大市東升西降會否再出現？重溫《開市追揸沽》*

*環球股市大洗牌？《ET財智Talk》專家教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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