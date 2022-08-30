【港股通】恒指公司推出 滬深港通國企指數

恒指公司宣布，推出恒生滬深港通中國企業指數，為恒生中國企業指數的延伸指數。該指數由符合南向通交易資格的恒生中國企業指數成份股與符合北向通交易資格的大型 A 股所組成，成分股總數為80隻。最大的五隻成份股中，貴州茅台(滬：600519)、騰訊控股(00700)、 寧德時代(深：300750)和美團(03690)僅在中國內地或香港的其中一個交易所上市，只有建設銀行(00939)同時在中國內地和香港上市。

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板塊分布方面，截至 8月19日，指數行業比重最高的四大板塊，分別為金融業 (20.6%)、必需性消費 (19.4%)、資訊科技業 (17.5%) 和工業 (13.3%)。恒指公司補充，恒生滬深港通中國企業指數的總市值超過 25 萬億元人民幣，於整體中國股票中具有高度代表性。根據回溯測試計算之數據，恒生滬深港通中國企業指數自 2017 年的累計回報達 12.6%。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，無意以這指數取代國指，因兩者定位及針對的用家不同。他又表示，新指數暫無意納入美國上市的中概股。

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