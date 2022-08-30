【比亞迪1211】新能源車銷量創新高 比亞迪上半年多賺兩倍

比亞迪(01211)公布上半年業績。受惠汽車銷量創新高, 截至6月止中期未經審核溢利35.9億元（人民幣．下同），比去年同期上升兩倍，不派息。比亞迪全日收報263港元跌0.4%。

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上半年，比亞迪收入1,506億元，比去年同期上升65.7％，毛利升75.3％至203億元。期內集團新能源汽車銷量屢創歷史新高，市佔率大幅提升。汽車相關產品業務收入約1,092億元，同比增長1.3倍；手機部件、組裝及其他產品業務收入約410億元，按年下跌4.7％；佔總收入比例分別為72.5％和27.2％。集團又表示，7月集團純電動及插電式混合動力車型銷量快速攀升，市佔率近 29%。新車型「騰勢D9」及「唐 DM-p」於8月正式上市，持續完善產品矩陣，滿足消費者多元化的用車需求。

另外，比亞迪旗下的比亞迪電子(00285)上半年盈利按年下跌61%至6.3億元，不派息。

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