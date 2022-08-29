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【業績︱博彩股】前稱太陽城集團LET Group上半年轉蝕3.87億　研出售日本地皮等資產

股市 23:19 2022/08/29

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【業績︱博彩股】前稱太陽城集團LET Group上半年轉蝕3.87億　研出售日本地皮等資產

LET GROUP （01383） （前稱：太陽城集團）公布上半年營收1.9億元，按年增31.7%；虧損3.87億元，去年同期賺2.51億元；每股蝕5.8仙，不派中期息。

LET GROUP表示，虧損主要受累一間合營公司應佔虧損約1.6億元；向合營公司權益貸款、貸款及應收款項等的減值虧損約4730萬元；及融資成本約1.11億元。LET GROUP稱，透過凱升 （00102） 在俄羅斯營運綜合度假村貢獻營運博彩及酒店收入約1.78億元，按年增37.3%。

展望方面，新冠疫情旅遊限制踏入第三年，加上對俄羅斯的制裁尚未解除，娛樂博彩行業目前仍處於蕭條，對亞洲娛樂長期戰略定位仍持審慎樂觀態度。LET GROUP稱，集團將持續出售資產，僅專注於利潤最高的業務分部以繼續生存，並可能考慮出售日本土地及其他資產。

另外，公司在越南會安一幅超過985公頃土地的發展權。除了繼續規劃及建設度假村的未來階段的同時，亦可能考慮向經驗豐富的發展商出售土地，以便共同開發規劃中的別墅、購物區及其他設施。

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責任編輯：李哲毅

港股 太陽城集團（01383） 制裁 博彩 太陽城 越南 會安

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