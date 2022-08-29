  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 23:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱乳業股】中國飛鶴上半年純利跌39.7%　毛利率跌5.7個百分點

股市 23:12 2022/08/29

分享：

分享：

【業績︱乳業股】中國飛鶴上半年純利跌39.7%　毛利率跌5.7個百分點

中國飛鶴 （06186） 今年上半年收入按年跌16.2%至96.7億元，期內純利更按年大跌39.7%至22.7億元。此外，公司毛利率按年亦顯著下跌5.7個百分點，至67.6%。公司派中期息每股0.1131港元。

出生率下跌拖累收入

上半年收入顯著下跌，集團指主要原因為內地出生率下降，而且為給消費者提供更好產品體驗，今年實施了新戰略，進一步降低多種產品的渠道庫存，保持貨架產品較高新鮮度，並對分銷渠道之整體庫存水平實行更嚴格控制。

公司指，截至今年6月底，通過向集團線下客戶銷售產生的收益佔其來自乳製品的總收入達82.9%，表明會抓緊中國電商銷售的快速增長，產品亦在最大的電子商務平台以及自身網站及手機應用程式上直接銷售。

集團指將在現有數字化升級成果的基礎上，推動向全域智能化，深度應用大數據、雲計算、物聯網、5G等技術。公司指會加碼在智慧營銷、數字消費領域佈局。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

相關文章：

【業績│醫藥股】復星醫藥上半年收入升25.9%　淨利潤按年跌37.7%

【業績｜零售股】鴻福堂半年多賺40%至1020萬　料下半年開1間至2間新店、確定一間於大學內

編輯：葉志偉

港股 中國飛鶴（06186）

上一篇文章

【業績︱博彩股】前稱太陽城集團LET Group上半年轉蝕3.87億　研出售日本地皮等資產

下一篇文章

【業績｜華融】中國華融上半年轉蝕189億人幣　受累經濟承壓及房地產下行、信用減值損失169億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR阿里美股大升　夜期升134點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】比亞迪ADR阿里美股大升　夜期升134點（不斷更新）
港股反覆偏軟恒指跌146點收市力守2萬點關　港交所（00388）股價曾見月內低位、美團（03690）股價逆市升逾2%
港股反覆偏軟恒指跌146點收市力守2萬點關　港交所（00388）股價曾見月內低位、美團（03690）股價逆市升逾2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款