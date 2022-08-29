▲ 【業績︱乳業股】中國飛鶴上半年純利跌39.7% 毛利率跌5.7個百分點

中國飛鶴 （06186） 今年上半年收入按年跌16.2%至96.7億元，期內純利更按年大跌39.7%至22.7億元。此外，公司毛利率按年亦顯著下跌5.7個百分點，至67.6%。公司派中期息每股0.1131港元。

出生率下跌拖累收入

上半年收入顯著下跌，集團指主要原因為內地出生率下降，而且為給消費者提供更好產品體驗，今年實施了新戰略，進一步降低多種產品的渠道庫存，保持貨架產品較高新鮮度，並對分銷渠道之整體庫存水平實行更嚴格控制。

公司指，截至今年6月底，通過向集團線下客戶銷售產生的收益佔其來自乳製品的總收入達82.9%，表明會抓緊中國電商銷售的快速增長，產品亦在最大的電子商務平台以及自身網站及手機應用程式上直接銷售。

集團指將在現有數字化升級成果的基礎上，推動向全域智能化，深度應用大數據、雲計算、物聯網、5G等技術。公司指會加碼在智慧營銷、數字消費領域佈局。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

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編輯：葉志偉