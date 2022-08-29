▲ 【業績│醫藥股】復星醫藥上半年收入升25.9% 淨利潤按年跌37.7%

復星醫藥 （02196） 公布，今年上半年收入按年升25.9%，至213.4億元（人民幣，下同），期內純利按年跌37.7%，至15.5億元，每股收益按年跌38.1%至0.6元。若計及非經常性損益的淨利潤，則按年升18.6%，至18.6億元。

輸港澳台復必泰成增長原因

製藥板塊仍為集團主要收入來源，上半年收入按年增長17%，至143億元，佔總收入佔比下降至67.1%，增長來自於新產品及次新品的收入貢獻，當中包括向港澳台地區供貨的復必泰疫苗。

醫療器械與醫學診斷業務收入按年急增42.5%至40.4億元，佔總收入佔比亦升至19%，公司自增長主要由於北美及歐洲主要市場的強勁增長，新冠抗原檢測試劑盒等新上市產品的收入貢獻，及抗疫物資銷售業務的貢獻。

醫療健康業務收入急增58.2%

醫療健康服務為增長最多的業務，收入按年升58.2%至29.2億元，佔公司收入佔比亦增至13.7%，增長主要受惠線上業務增長及線下醫院收入恢復。公司指正積極探索線上線下一體化服務模式，現時已累計獲得8家互聯網醫院牌照。

集團指出已初步形成研發、生產及商業化的全球化營運體系，現時海外員工總數佔員工總數達16.7%。此外，又在非洲等新興市場建立5個區域性分銷中心，發展核心的數字化管理能力。

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編輯：葉志偉