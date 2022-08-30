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【業績｜零售股】鴻福堂半年收入跌1.8%　料下半年開1至2間店

股市 06:42 2022/08/30

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鴻福堂半年收入跌1.8%

鴻福堂 （01446） 公布截至6月底止上半年業績，收益按年跌1.8%至約3.4億元；純利按年增39.8%約1020萬元；不派中期息。

集團指期內溢利增加乃受政府補助，涉1230萬元；以業務劃分，本地零售業務按年倒退2.8%至2.63億元，集團指期內展覽及博覽會取消令零售收益進一步下跌；本地批發收入則按年增1.8%至7710萬元；內地批發業務則按年倒退15.5%至1290萬元。

鴻福堂指期內於本地共經營124間自營店，較去年淨增加2間，料下半年將開1間至2間分店，其中一間確定於大學校園內，名為「HFT Life」；本地會員人數較去年底增約萬人至逾120萬人，會員人均消費按年增加逾10%，鴻福堂本月於其應用程式新增電子折扣券；海外市場方面，鴻福堂積極開拓英國在內等高潛力市場，亦正與日本及韓國等市場分銷商作商洽。

重溫鴻福堂去年全年業績，可瀏覽【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ

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記者：宋佩恩

業績公布 港股 大學 零售 鴻福堂（01446）

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