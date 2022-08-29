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【業績｜餐飲股】牛角母企叙福樓上半年少賺73%至680萬　料疫苗接種理想、消費券推動本地消費快速復甦

股市 22:27 2022/08/29

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【業績｜餐飲股】牛角母企叙福樓上半年少賺73%至680萬　料疫苗接種理想、消費券推動本地消費快速復甦

「牛涮鍋」、「牛角」及「溫野菜」母企叙福樓 （01978） 公布上半年業績，期內收入4億元，按年跌5.4%；純利680萬元，按年少73.4%；每股盈利0.85仙，不派中期息。

叙福樓稱，今年首季營業額受嚴重影響以致錄得經營虧損，但隨著業界持續適應後疫情的新市場常態，以及在顧客一直以來的支持下，4月下旬起社交距離措施開始放寬的月份中充分展現出強勁的恢復力，營業額迅速恢復，計及上半年的政府補助，不但抵銷首季度的虧損，更成功造就上半年整體錄得盈利。

收入分部方面，「牛角」、「牛角次男坊」、「溫野菜」及「柳氏家」等特許經營品牌收入按年跌3.4%至2.94億元。「牛涮鍋」、「和平飯店」、「永華日常」等自有品牌收入減少11.4%至1.04億元。

叙福樓期望，下半年市民的日常生活基本恢復正常及消費情緒進一步回暖，本地餐飲業有望走出困境，迎來曙光， 有鑑於本地的疫苗接種率理想，加之年內推出的新一輪消費券計劃，將有望成為推動本地消費市場快速復甦的催化劑，為集團帶來可觀的業務增長機遇。

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責任編輯：李哲毅

港股 敘福樓集團（01978）

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