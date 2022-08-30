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【手機股業績】比亞迪電子挫半成　純利跌61%　毛利率跌至5.33%

股市 09:53 2022/08/30

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比亞迪電子 （00285） 公布中期業績，截至6月底止半年，營業額跌1.9%至436.94億元（人民幣，下同），純利跌61.4%至6.3億元，因整體產能利用率偏低。毛利率由6.87%降至5.33%，降幅1.54個百分點。

比亞迪電子現跌5.6%，報17.16元。

期內，智能手機及筆電領域收入331.51億元，按年跌11.8%，其中零部件收入跌5.7%，組裝收入跌13.2%。惟新型智能產品業務收入69.17億元，增長38%，佔整體收入15.8%。新型智能產品包括智能家居、遊戲硬件、機器人、無人機、戶用儲能等。至於新能源汽車（汽車智能系統）業務，收入32.37億元，增長151%，佔整體收入7.4%。

比亞迪電子預期，在宏觀經濟不明朗背景下，全球智能手機需求減弱，消費者延長換機周期。安卓組裝業務方面，預期持續的供應鏈問題及半導體供應短缺情況逐漸緩解，將有助客戶提高中高端產品的出貨量。

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【比亞迪業績】比亞迪上半年純利增2倍至36億人幣　新能源車銷量創新高推動營收升65%

記者：譚志偉

港股 經濟數據表現 硬件 智能手機 比亞迪電子（00285）

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