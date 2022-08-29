【Jackson Hole】外資行如何解讀鮑威爾講話？　景順：儲局轉向鴿派立場仍遙遠

▲ 外資行如何解讀鮑威爾講話？ 景順：儲局轉向鴿派立場仍遙遠

Jackson Hole全球央行年會已完結，市場認為聯儲局主席鮑威爾在會上演講偏鷹，指出儲局將專注於降低通脹，並警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦。雖然鮑威爾提及，貨幣政策立場的進一步收緊，放慢加息可能會變得合適，但景順認為，聯儲局抗通脹遠未結束，轉向鴿派立場仍遙遠。普徠仕則指，終端利率的升幅將會受限，及持續一段更長時間。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為鮑威爾釋放出好壞參半的訊號，也理解為何部份投資者認爲聯儲局轉向採取更寬鬆立場的時候到了，因按過去12個月基準衡量的情況下，通脹早已見頂，例如在天然氣價格按月下降20%的推動下，7月份消費者物價通脹低於一致預期，而且許多美國調查結果顯示近期物價預期已趨穩。不過，美國勞動市場依然緊張，這或許會支撐工資增長，以及整體開支及購買能力。

他又指，雖然消費者通脹可能早已見頂，但最近的消費者調查結果揭示，預計消費者物價通脹將隨時很快重返2%的水平可能言之尚早。

普徠仕：終端利率年底或達3.75%至4%

普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci表示，鮑威爾的講話重申聯儲局致力穩定價格的承諾，打擊通脹仍然是首要任務，也是經濟復甦的基石，但並無為9月份公布新的利率或終端利率指引，只是市場認為他釋出鷹派訊息。 假如聯邦公開市場委員會（FOMC）在9月加息0.75或0.5厘，按歷史標準衡量亦屬「強硬鷹派」手段。

她對鮑威爾的說法理解為終端利率的升幅將會受限，並且會在該水平持續一段更長時間。這意味著終端利率於今年年底或將達到3.75%至4%。如果基礎通脹，尤其是服務業，對加息沒有反應，或勞動力市場勢頭沒有顯著放緩，明年終端利率可能有再次上升的風險。

不過，Blerina Uruci指，鑒於歐元區今年將走向衰退，以及中國正處於非常具挑戰性的情況正成為外界共識，認為應質疑聯儲局加息超過4%的能力。金融市場之間仍然相互關聯，溢出效應對美國造成影響。在全球經濟增長放緩或衰退的情況下，保持利率在4%的取態可謂非常鷹派。

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編輯：袁諾曦