  • 30°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Jackson Hole】外資行如何解讀鮑威爾講話？　景順：儲局轉向鴿派立場仍遙遠

股市 21:24 2022/08/29

分享：

分享：

外資行如何解讀鮑威爾講話？　景順：儲局轉向鴿派立場仍遙遠

Jackson Hole全球央行年會已完結，市場認為聯儲局主席鮑威爾在會上演講偏鷹，指出儲局將專注於降低通脹，並警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦。雖然鮑威爾提及，貨幣政策立場的進一步收緊，放慢加息可能會變得合適，但景順認為，聯儲局抗通脹遠未結束，轉向鴿派立場仍遙遠。普徠仕則指，終端利率的升幅將會受限，及持續一段更長時間。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為鮑威爾釋放出好壞參半的訊號，也理解為何部份投資者認爲聯儲局轉向採取更寬鬆立場的時候到了，因按過去12個月基準衡量的情況下，通脹早已見頂，例如在天然氣價格按月下降20%的推動下，7月份消費者物價通脹低於一致預期，而且許多美國調查結果顯示近期物價預期已趨穩。不過，美國勞動市場依然緊張，這或許會支撐工資增長，以及整體開支及購買能力。

他又指，雖然消費者通脹可能早已見頂，但最近的消費者調查結果揭示，預計消費者物價通脹將隨時很快重返2%的水平可能言之尚早。

普徠仕：終端利率年底或達3.75%至4%

普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci表示，鮑威爾的講話重申聯儲局致力穩定價格的承諾，打擊通脹仍然是首要任務，也是經濟復甦的基石，但並無為9月份公布新的利率或終端利率指引，只是市場認為他釋出鷹派訊息。 假如聯邦公開市場委員會（FOMC）在9月加息0.75或0.5厘，按歷史標準衡量亦屬「強硬鷹派」手段。

她對鮑威爾的說法理解為終端利率的升幅將會受限，並且會在該水平持續一段更長時間。這意味著終端利率於今年年底或將達到3.75%至4%。如果基礎通脹，尤其是服務業，對加息沒有反應，或勞動力市場勢頭沒有顯著放緩，明年終端利率可能有再次上升的風險。

不過，Blerina Uruci指，鑒於歐元區今年將走向衰退，以及中國正處於非常具挑戰性的情況正成為外界共識，認為應質疑聯儲局加息超過4%的能力。金融市場之間仍然相互關聯，溢出效應對美國造成影響。在全球經濟增長放緩或衰退的情況下，保持利率在4%的取態可謂非常鷹派。

相關文章：

【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

編輯：袁諾曦

美股 經濟 美國聯儲局 美國 通脹

上一篇文章

【美股開市】歐元反彈美滙穩　美債息跌穿3.1厘　道指開市跌264點　納指跌1%（不斷更新）

下一篇文章

【港股夜期+北水】恒指夜期升38點　北水錄17.6億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】恒指夜期升38點　北水錄17.6億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升38點　北水錄17.6億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛
【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款