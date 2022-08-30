【比亞迪業績】比亞迪高開2%　上半年純利增2倍至36億人幣　新能源車銷量創新高推動營收升65%

▲ 【比亞迪業績】比亞迪上半年純利增2倍至36億人幣 新能源車銷量創新高推動營收升65%。

比亞迪 （01211） 公布上半年業績，期內營業額1506.07億元（人民幣，下同）；純利35.95億元，按年增205.35%；每股賺1.24元，不派中期息。比亞迪預計，下半年隨着供應鏈恢復穩定，供需兩側發力有望驅動新能源汽車銷量再突破。

比亞迪高開2.1%，報269.8元。

業務分部方面，比亞迪上半年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約1092.67億元，按年增長 130.31%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入 約410.70億元，按年下跌4.78%。比亞迪上半年毛利率13.51%，按年增0.75個百分點。

比亞迪特別提到，銷量迅速增長助力公司盈利大幅改善，並一定程度對沖原材料帶來的盈利壓力。比亞迪又稱，上半年部分上游原材料價格高位震盪，給產業鏈帶來較大壓力，今年1、3月分別對部分車型進行價格調整，有助於緩解上游原材料價格帶來的成本壓力。

全球汽車供應鏈情況備受關注，比亞迪表示，會積極回應市場需求，擴張新能源汽車整車及核心零部件產能，進一步提升交付能力，此外，全新純電轎跑「海豹」已正式上市，「騰勢D9」及「唐 DM-p」今月正式上市，會持續完善產品矩陣，集團會擴大二次充電電池客戶基礎，繼續拓展業務範圍。

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記者：李哲毅