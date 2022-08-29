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【會計監管】會計師公會促ISSB就可持續發展提供更清晰標準

股市 20:30 2022/08/29

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【會計監管】會計師公會促ISSB就可持續發展提供更清晰指引

特許公認會計師公會（ACCA）就近日國際可持續發展準則理事會（ISSB）發出的《國際財務報告準則S1：可持續發展相關財務信息披露的一般要求》（IFRS S1準則）和《國際財務報告準則S2：氣候相關披露》（IFRS S2準則）表示，草案需提供更清晰指引，讓企業報告與可持續發展相關的財務訊息有全球統一標準，並通過例子明確闡述可持續發展的範圍，從而達致一致性的應用，令企業及投資者掌握可比較的訊息。

分會會長陳婉真表示，ISSB可以透過綜合報告概念中的6種資本（即財務資本、智慧資本、人力資本、製造資本、社會與關係資本、自然資本），為「可持續性」提供更廣泛及全面的解釋。ISSB亦可與監管當局、專業機構、國際會計師聯合會及世界銀行合作，全球提升現有人才技能及培訓更多報告行業專才。

公會亦建議，ISSB應與其轄下工作小組制定路線，讓各國監管機構能同步落實有關標準，採取分階段實施方法及加入適應期等，讓企業能遵從有關可持續發展標準。

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經濟 可持續發展 會計師公會 會計

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