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【職場熱話】合約生效前0元當試工是否合理？ 初出茅廬女老師婉拒 卻遭校長恐嚇告到釘牌

理財智慧 17:29 2022/08/29

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簽約後遇上新僱主不合理要求，因此而反口會有後果嗎？該名準老師投稿至fb專頁「奴工處」表示，自己是一名初出茅廬的老師，最近有學校已聘請其當老師，並已經簽約，將在9月1日上班，樓主在前幾日收到學校電話，校長要求她在8月中時回校，為升中六的學生補課，但就指明不會在那段時間支付薪金，當作是試工。

樓主經歷：

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面對如此不合理要求，令樓主深感憤怒，隨即婉拒工作「Offer」，但及後該名校長表示：「你已簽約，不可以沒信用就此不做，否則我去教育局告到你釘教師牌！」

有網民認為應該「去勞工處平機會開檔案，幫他上電視」、「現在教師流失嚴重，校長都那麼『大口氣』」、「所有補課都應該由上一手的老師或該學校的教師負責」。亦有網民表示「其實這裡看似很熟悉行規的人，是否真正的教師？」、「新簽約老師在9月1先開始工作，的確有準備工作要做，例如上手交接、校務會議、相關行政的事宜，但絕非教書」、「校長斷定你怕會找到工而不敢拒絕，因為開了學就相對難找到工作，學校要找代課都比你找工作更容易」。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

根據《僱傭條例》，僱傭合約是指僱主和僱員訂立的僱傭協議。而合約其中兩項主要部份為「要約」與「承約」，當雙方簽署僱傭合約便需要根據合約內容執行。當然，是否需要按照合約履行責任，要視合約是否已生效，即要釐清合約是簽約日生效，一或是入職日生效。假若是前者，則要按照合約給予通知期及代通知金或毀約賠償。

相反，假若合約是9月1日入職才生效，未曾入職即雙方根本沒有僱傭關係。在合約未生效下，而 又選擇不入職，基於禮貌及尊重是應通知該學校，至於是以口頭或書面表達，則可由自行決定，學校不可強逼或指定形式。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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