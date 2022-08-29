【虛擬經濟】Shopify將支援Thirdweb Web3工具包 方便用戶建立NFT

對於曾經營網店的人而言，一定對Shopify不陌生。Shopify近年來快速增長，亦有幫助具規模的商戶在互聯網上建立業務，並將進一步開發Web3 的概念，將支援Web3 軟件開發公司Thirdweb 的Web3工具包，方便用戶建立NFT。

綜合外媒報導，Thirdweb 聯合創辦人巴特利特（Steven Bartlett）表示，希望為區塊鏈開發者提供與 Web2 一樣易於使用的基礎設施和工具。他透露，Thirdweb 的工具包將與 Shopify 商店創作者集成，使開發人員可以通過簡單的 API 和 SDK等Web3 工具，讓Web2中Shopify的商戶更容易建立 NFT。

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而在在幾天前，Thirdweb 宣布以 1.6 億美元估值完成 2400 萬美元融資，Haun Ventures 領投，Coinbase Ventures、Shopify、Protocol Labs、Polygon、Shrug VC、富豪 Joseph Lacob 等參與投資。

Thirdweb 是Web3 軟件開發公司，旨在提供開發人員工具來打造新應用程序，成為建立去中心化應用程序的關鍵角色。

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責任編輯：龍紀瑩