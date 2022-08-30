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【業績｜SaaS股】玄武雲一度逆市升8%創上市高　半年經調整盈利增35%至920萬人幣

股市 10:07 2022/08/30

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內地Saas服務供應商玄武雲 （02392） 上市後首次公布業績，截至6月底止上半年收益按年增6.7%至4.49億元（人民幣，下同），經調整純利（即扣除上市開支等虧損項目）則按年增35.3%至920萬元，虧損擴大至23.5%至340萬元；不派中期息。

玄武雲曾一度升8.2%，高見6.98元創上市高，現升3.4%，報6.67元。

以業務劃分，當中CRM SaaS服務收益按年增26.9%至2.22億元；PaaS服務則按年倒退7.7%至2.27億元。集團指經調整純利錄按年增加乃受整體收益及毛利率帶動，當中SaaS服務毛利率較高，期內客戶需求上市、核心客戶人均貢獻值增加及ICC模組銷量上升帶動營銷雲收益所致；集團將持續專注該項服務，預期下半年能保持期內升勢。

上市開支涉1260萬元

玄武雲期內毛利增加17.9%至1.09億元，毛利率上升2.3個百分點至24.4%，當中SaaS服務毛利率增加2.7個百分點至38.3%，PaaS服務則倒退1.7個百分點至10.8%。集團行政開支擴大22.5%至4865.1萬元，當中涉及上市開支1260萬元；研發開支擴大37.3%至3382萬元；銷售開支增加22.7%至4870萬元，集團指加大銷售及研發力度，以使其聲譽及服務質素提升。

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記者：宋佩恩

港股 CRM PaaS SaaS 業績公布 玄武雲（02392）

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