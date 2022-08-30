【有機市場】商戶增設小包裝產品吸新客　貴價產品上千元亦有捧場客

▲ 青協有機農莊經理彭玉婷表示，疫情下顧客增加，愈來愈多人喜歡購買本地有機菜。（陳永康攝）

近期疫情反彈，加上環球經濟不景，令零售業增添不明朗因素。但有機市場卻持續發展，有商戶反映近期未見生意及消費金額受影響，更計劃開設團購有機蔬菜。

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零售商「創之杰有機營養食品專門店」亦期望，今年生意額將有單位數升幅。該企聯合創辦人及董事歐永榮指，增長動力主要來自有機食品及護膚品。

他看好本地有機產品的市場，未來將會引入更多產品，並增加小包裝的選擇，降低購買門檻，希望可以吸引新客。「大多首次購買的顧客都是買食品，而且有明確購物目標，例如是100元以下的零食、早餐及穀物等。」他甚至有意增加分店，目標進駐年輕家庭密集的住宅區。

市民捨得使錢買健康食品

另一主打有機健康用品的零售商「天然美物有機店」負責人許天燃表示，疫情爆發後，營養補充品、維他命等功能產品特別暢銷。第二階段消費券派發後，生意額更急增20%。雖然本地確診數字日日攀升，但消費金額未受影響。他解釋：「市民捨得花費購買健康食品，最貴買1000至2000元亦有。」

許天燃續指，不時亦有顧客查詢能否購買新鮮水果及蔬菜，故近幾個月內將會與本地農莊合作，以每周定期訂貨方式提供蔬菜。他期望此舉可進一步吸引新客，料生意將繼續有緩慢升幅。

青協有機農莊經理彭玉婷表示，疫情下顧客增加，愈來愈多人喜歡購買本地有機菜。由於農莊提供送上門的服務，大多顧客每次消費250元，購買一周分量的蔬菜。

有機零食吸引家長客

「點籽有機紅菜頭」負責人余小姐則指，雖然第五波疫情最嚴峻期間，生意額曾大跌3分之1，但現在已逐漸回升，而且多了一批追求產品質素的顧客。

她又透露，有機食材、調味料最受歡迎，平均消費額高達1000元。由於客人講求食材新鮮，他們每星期更至少光顧兩次。家長亦是另一主要的消費客群，「他們願意為子女花費，購買有營養、健康的零食，每次消費300元以上。」

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記者：葉泳珊