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【拼多多業績】拼多多美股盤前勁升12%　次季經調整利潤108億人幣、營收增36%　同勝預期

股市 19:21 2022/08/29

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【拼多多業績】拼多多美股盤前勁升12%　次季經調整利潤108億人幣、營收增36%　同勝預期

拼多多（美：PDD）公佈次季業績，期內收入為314.396億元（人民幣，下同），按年增長36%，勝預期的235億元；淨利潤88.96億元，按年增長268%；非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤107.76億元，按年增長161%，好過預期。

拼多多美股盤前彈12%，報64.56美元。

拼多多董事長兼首席執行官陳磊表示，第2季度市場需求增強，消費呈現持續恢復趨勢，認為是反映整體消費的韌性。

拼多多上季銷售和營銷費用為113.43億元，按年增加9%。財務副總裁拼多多劉珺指出，上半年部分項目有所推遲，加上業務相關的費用下降，短期影響整體費用水平。劉珺稱，會繼續致力於投資農業和研發等領域，以更好地為消費者服務。

拼多多稱，618期間平台消費出現強勁反彈，手機、家電、美妝、日化等行業均實現按年翻倍增長。其中，手機類別按年增長148%，家電類別銷售規模按年增長103%。

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記者：李哲毅

美股 營收 拼多多（美：PDD）

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