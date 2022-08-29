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【未來科技】AR隱形眼鏡即將面世？ 正開始人體佩戴測試 價錢約為一部智能電話

理財智慧 17:33 2022/08/29

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AR隱形眼鏡即將面世？科幻電影快將成為現實，此項AR隱形眼鏡項目由美國初創公司Mojo Vision研發，現在已經開始正式測試，而這款AR隱形眼鏡不但將複雜的硬件和功能合而為一成為隱形眼鏡裝置，佩戴時並無不適感，而且功能多多，可應用於各種地方，如運動健身、健康監測及導航等。 

產品的外型：

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AR隱形眼鏡名為Mojo Lens，首位測試者是Mojo Vision創始人兼CEO帕金斯（Drew Perkins），而Mojo Vison已在醫療以及戶外運動等行業尋找到合作夥伴。價格方面，Mojo Vison也已經對Mojo Lens有了一個初步定價，價錢約為一部智能電話，至於何時能夠投入市場，Mojo Vison表示，一切取決於美國食品和藥物管理局的審批，但具體時間並不確定。 

Mojo Vision指，Mojo Lens使用了5大科技，如超高像素顯示螢幕，Mojo Lens的核心，是一塊每英寸14000像素的MicroLED顯示螢幕，直徑小於0.5公釐，像素間距為1.8微米，是世界上最小、最密集的動態內容顯示螢幕。底層處理硬件方面，Mojo Vision專門為這款隱形AR眼鏡定製開發的，包括一個5GHz無線電和ARM Core M0處理器，可以將感測器資料從鏡頭上傳輸下來，同時把擴增實境（AR）內容上傳到顯示螢幕上。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，Mojo Lens使用專門的電池系統，是一塊醫療級的微形電池，分布於眼鏡外圈，電池容量官方並未透露，但Mojo Vision曾表示，產品的最終版本，可以保證眼鏡運行一整天。 除此之外，Mojo Lens還搭載了電源管理電路和一個無線充電系統。 為了保證畫面的穩定性，Mojo Lens還內建了專門的加速器、陀螺儀和磁力計，這樣介面就可以隨時追蹤眼鏡的運動。Mojo Lens亦配備運動感應演算法，通過這個感應演算法，佩戴者就可以透過眼球實現對介面的控制，像是開關應用、切換介面等等。 不過，目前Mojo Lens還存在一些需要改進的地方，如畫面只能顯示單色，未能顯示更多色彩和複雜的畫面，

Mojo Vision由帕金斯在2015年創立，總部位於加州薩拉托加，是一家AR眼鏡製造商。在創立Mojo Vision之前，帕金斯還曾成立多家公司，多集中於通訊領域。而成立Mojo Vision的初衷，則是2012年，帕金斯患上白內障，為了拯救自己的視覺，成立Mojo Vision。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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